Un fotbalist a resuscitat în timpul partidei un pescăruș lovit de minge: A fost mai important decât promovarea

Un meci de fotbal amator din Istanbul a fost întrerupt pentru câteva minute după ce un pescăruș a fost lovit de minge și a căzut pe teren. Evenimentul s-a petrecut în minutul 22 al partidei dintre echipele Mevlanakapi Guzelhisar și Istanbul Yurdum Spor, în finala barajelor primei ligi a amatorilor.

Degajarea portarului Muhammet Uyanik a lovit pasărea, iar aceasta a rămas căzută pe gazon. În acel moment, căpitanul echipei Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, a intervenit imediat. Fără să aibă instruire în prim-ajutor, el a aplicat masaj cardiac pescărușului timp de peste un minut, reușind să-i salveze viața.

Ulterior, pasărea a fost preluată de echipa medicală prezentă la meci pentru îngrijiri suplimentare. Conform relatărilor locale, pescărușul are o leziune la aripă și momentan nu poate zbura.

🇹🇷 CRAZY: The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league! Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death. He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Chiar dacă echipa lui Catan nu a reușit să câștige, pierzând la loviturile de departajare, căpitanul a subliniat importanța gestului său: „Am ratat acest obiectiv, dar a ajuta la salvarea unei vieți este un lucru bun. A fost mai important decât promovarea în campionat.”

Acest incident a atras atenția presei locale și a stârnit reacții din partea iubitorilor de sport și natură.

