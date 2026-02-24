Un fotbalist a resuscitat în timpul partidei un pescăruș lovit de minge: A fost mai important decât promovarea
- Răzvan Scarlat
- 24 februarie 2026, 16:59
Un meci de fotbal amator din Istanbul a fost întrerupt după ce un pescăruș a fost lovit de minge. Căpitanul echipei Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, a reușit să-l resusciteze, în ciuda lipsei de pregătire în prim-ajutor, relatează news.ro.
Un meci de fotbal amator din Istanbul a fost întrerupt pentru câteva minute după ce un pescăruș a fost lovit de minge și a căzut pe teren. Evenimentul s-a petrecut în minutul 22 al partidei dintre echipele Mevlanakapi Guzelhisar și Istanbul Yurdum Spor, în finala barajelor primei ligi a amatorilor.
Un fotbalist din Turcia a salvat un pescăruș, în timpul meciului
Degajarea portarului Muhammet Uyanik a lovit pasărea, iar aceasta a rămas căzută pe gazon. În acel moment, căpitanul echipei Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, a intervenit imediat. Fără să aibă instruire în prim-ajutor, el a aplicat masaj cardiac pescărușului timp de peste un minut, reușind să-i salveze viața.
Ulterior, pasărea a fost preluată de echipa medicală prezentă la meci pentru îngrijiri suplimentare. Conform relatărilor locale, pescărușul are o leziune la aripă și momentan nu poate zbura.
Ce a declarat după partidă fotbalistul care a salvat pescărușul
Chiar dacă echipa lui Catan nu a reușit să câștige, pierzând la loviturile de departajare, căpitanul a subliniat importanța gestului său: „Am ratat acest obiectiv, dar a ajuta la salvarea unei vieți este un lucru bun. A fost mai important decât promovarea în campionat.”
Acest incident a atras atenția presei locale și a stârnit reacții din partea iubitorilor de sport și natură.
Echipa fotbalistului care a salvat pescărușul a ratat promovarea
Partida dintre Mevlanakapi Guzelhisar și Istanbul Yurdum Spor a fost o confruntare decisivă pentru promovarea în liga superioară a fotbalului amator din Istanbul. În ciuda mizei mari, jocul s-a oprit temporar pentru a permite acordarea primului-ajutor pasării.
După reluarea meciului, echipa Istanbul Yurdum Spor nu a reușit să câștige la loviturile de departajare, pierzând astfel șansa de promovare.
