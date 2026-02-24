Australia lansează audieri publice privind antisemitismul după atacul de la Bondi Beach

Australia a deschis audierea publică a primei comisii pentru a examina antisemitismul în țară, ca răspuns la atacul armat de la Bondi Beach din decembrie 2025, în care 15 persoane au fost ucise și circa 40 au fost rănite în timpul unei sărbători comunitare evreiești, potrivit BBC.

Această comisie – cea mai puternică formă de anchetă publică din Australia – va investiga prevalența și cauzele antisemitismului și va formula recomandări pentru guvern.

Deschiderea oficială a audierilor a avut loc la Sydney, unde președintele comisiei, fosta judecătoare a Curții Supreme Virginia Bell, a prezentat obiectivele instituției și limitele în care aceasta funcționează, având în vedere că procesul penal împotriva unuia dintre acuzați este în desfășurare.

Comisia Regală denumită oficial Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion a fost stabilită printr-un act oficial semnat pe 9 ianuarie 2026 și este condusă de Virginia Bell, fostă judecătoare a înaltei curți australiene.

Ea va analiza nu doar circumstanțele atacului de la Bondi Beach, dar și amploarea antisemitismului în societatea australiană și factorii care îl generează.

Prin scrisorile de numire („Letters Patent”), comisarul are responsabilitatea să redacteze un raport interimar până la 30 aprilie 2026 și un raport final cel târziu până la 14 decembrie 2026 – data la un an de la atacul din 2025.

Potrivit lui Bell, comisia ia în considerare în mod legal definiția antisemitismului adoptată de Alianța Internațională pentru Amintirea Holocaustului, dar va evita să se implice în detalii ale atacului care ar putea influența procesul penal în curs.

În deschiderea audierilor, comisarul a subliniat că acest tip de comisie trebuie să evite orice mărturie sau dovezi care ar putea afecta negativ evoluția procesului penal împotriva unuia dintre acuzați, naveed akram.

Astfel, unele audieri vor avea loc în spatele ușilor închise, iar detalii precise despre atac nu vor fi prezentate public imediat.

Comisarul a declarat: „[pentru unii] nu va fi niciodată corect să vorbim despre încheiere, dar o parte mică din a accepta evenimentele acelei seri va fi munca acestei comisii.” Aceasta evidențiază natura delicată și complexă a investigației.

Comisia invită orice persoană interesată să depună o declarație online și poate solicita documente sau mărturii de la agenții guvernamentale la nivel federal și de stat. Nu vor fi presiuni ca martorii să depună mărturie în public dacă nu doresc acest lucru.

Richard Lancaster, consilier principal al comisiei, a declarat la începutul sesiunii publice că atacul de la Bondi Beach a fost un „eveniment cu adevărat înfiorător” și a recunoscut „trauma imensă” provocată comunității evreiești australiene de incident.

Atacul din decembrie 2025, care a avut loc pe celebra plajă Bondi din Sydney în timpul unei cele­brări Hanuka, a fost calificat drept cel mai grav incident armat din Australia din ultimele decenii și a stârnit un val de indignare la nivel național.

Potrivit relatărilor, unul dintre atacatori a fost ucis de poliție la fața locului, iar celălalt este acuzat de multiple capete de acuzare, inclusiv crimă și comiterea unui act terorist.

Inițial, prim-ministrul Anthony Albanese a ezitat să instituie o comisie regală federală, argumentând că o astfel de anchetă ar putea afecta coeziunea socială.

Totuși, presiunea publică și cererile familiilor victimelor și ale liderilor comunității evreiești au determinat schimbarea poziției guvernamentale.

În plus față de această comisie, guvernul australian a adoptat între timp noi legi privind controlul armelor și a introdus măsuri mai stricte împotriva discursurilor instigatoare la ură.