Noi detalii despre atacul de le plaja Bondi. Autorii ar fi acționat singuri

Plaja Bondi/ sursa foto: captură video
Autorii atacului armat de pe plaja Bondi, care a avut loc pe 14 decembrie și s-a soldat cu 14 victime, par să fi acționat independent, fără legături cu vreo organizație teroristă, a declarat marți poliția australiană. Incidentul a avut loc în timpul sărbătorii evreiești Hanuka, stârnind șoc și indignare în întreaga țară.

Șefa poliției federale australiene, Krissy Barrett, a precizat că informațiile disponibile sugerează că cei doi suspecți, Naveed Akram și tatăl său, Sajid – împușcat mortal de polițiști – nu au primit sprijin din exterior și nu făceau parte dintr-o celulă teroristă.

„Acești indivizi aparent au acționat pe cont propriu. Nu există niciun indiciu că ar fi membri ai unei rețele mai largi”, a declarat Barrett.

Atacator Bondi / sursa foto: captură video

Cei doi au călătorit în sudul Filipinelor, în regiunea Davao, cu câteva săptămâni înainte de atac. Această deplasare a stârnit întrebări privind posibile conexiuni cu grupuri extremiste locale, însă anchetatorii spun că suspecții au petrecut majoritatea timpului în hotel, iar motivele exacte ale călătoriei rămân sub investigare.

„Nu susținem că au mers acolo doar pentru turism, dar verificăm toate pistele”, a explicat oficialul.

Plaja Bondi, Australia

Sursa foto: Captiră video -CNN

Cea mai gravă tragedie armată din Australia

Poliția australiană susține că atacul a fost planificat cu minuțiozitate pe parcursul mai multor luni. Ancheta a scos la iveală imagini în care cei doi se antrenează cu arme de foc în mediul rural din Australia. În plus, în noiembrie, suspecții au înregistrat un video cu mesaje anti-sioniști, plasându-se în fața unui steag al grupării Statul Islamic, potrivit autorităților.

Evenimentul a provocat cea mai gravă tragedie armată din Australia în ultimele trei decenii. În reacție, guvernul australian a anunțat că va înăspri legislația privind extremismul și va lansa un program de colectare a armelor de foc aflate în circulație.

Cerinețele familiilor victimelor

Reacțiile comunității evreiești au fost puternice, mulți membri criticând autoritățile pentru că nu au luat în considerare semnalele privind creșterea antisemitismului, mai ales după atacurile Hamas din sudul Israelului din octombrie 2023, care au declanșat conflictul din Fâșia Gaza.

Familiile a 17 victime au solicitat premierului Anthony Albanese să inițieze o comisie federală de anchetă privind escaladarea fenomenului antisemit în Australia.

