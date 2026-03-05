Scandal la vârful armatei ruse. Adjunctul lui Serghei Șoigu, reținut pentru corupție

Fostul viceministru rus al Apărării Ruslan Tsalikov a fost arestat joi sub acuzații de corupție, potrivit informațiilor transmise de agenția EFE. Tsalikov a fost între anii 2015 și 2024 primul adjunct al fostului ministru al Apărării Serghei Șoigu și este vizat într-o anchetă privind mai multe infracțiuni financiare.

Autoritățile ruse au confirmat că fostul oficial a fost reținut, iar în prezent este analizată posibilitatea plasării sale în arest preventiv.

„Fostul viceministru al apărării, Ruslan Tsalikov, a fost arestat. Este în curs luarea deciziei asupra arestului preventiv”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigaţii, instituţia responsabilă în Rusia cu anchetele majore.

Potrivit aceleiași instituții, procurorii au deschis un dosar penal împotriva lui Ruslan Tsalikov pentru mai multe infracțiuni grave.

Autorităţile judiciare au deschis un dosar penal împotriva fostului viceministru „pentru constituirea unui grup infracţional, ai cărui membri au delapidat fonduri bugetare între anii 2017 şi 2024, precum şi pentru spălare de bani şi luare de mită”, în total 12 capete de acuzare, a precizat aceeaşi instituţie.

Ruslan Tsalikov a fost audiat anterior în ancheta care îl vizează pe Timur Ivanov, fost viceministru al Apărării în perioada 2016-2024.

Ivanov a fost condamnat anul trecut la 13 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat într-un caz de deturnare de fonduri în valoare de peste 216 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 2,7 milioane de dolari. Ancheta a vizat o afacere legată de achiziția a două feriboturi pentru strâmtoarea Kerci, care separă Rusia de peninsula Crimeea anexată.

De asemenea, în dosar a fost menționată și extragerea a peste 3,9 miliarde de ruble, aproximativ 50 de milioane de dolari, din banca Interkommerț.

Dacă Ruslan Tsalikov va fi condamnat, acesta ar putea deveni oficialul rus cu cel mai înalt rang din domeniul apărării care ajunge în închisoare în urma campaniei lansate de președintele Vladimir Putin în 2024.

Această acțiune a vizat mai mulți comandanți militari și oficiali de rang înalt suspectați de corupție și a dus la o reorganizare majoră a Ministerului Apărării din Rusia.

În acest context, fostul viceministru Timur Ivanov a formulat în urmă cu două săptămâni o cerere neobișnuită. Acesta a solicitat să fie trimis pe frontul din Ucraina pentru a lupta, în speranța că astfel ar putea evita executarea pedepsei cu închisoarea.