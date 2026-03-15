Drumul Nicoletei Chirtu, intrată în „Top 52 femei de succes din Essex”. Afacerea dulce cu care i-a cucerit pe britanici: Incredibil de norocoasă

Nicoleta Chirtu, româncă stabilită în Chelmsford, Anglia, a fost inclusă în topul “52 Great Essex Women” pentru succesul afacerii sale cu torturi și prăjituri artizanale, relatează Anuntul UK.

Nicoleta Chirtu, originară din București, a reușit să se impună în lumea gastronomiei din Essex, Anglia, prin talentul său în cofetărie. În trecut, ea a lucrat ca Evaluator Autorizat Anevar EPI în România, însă pasiunea pentru torturi și prăjituri a rămas mereu prezentă.

“În trecut nu am lucrat niciodată ca și cofetăreasă, dar încă din copilărie mi-a plăcut să fac torturi și prăjituri. Decupam rețete delicioase din toate revistele mamei și cel mai mare vis al meu era să deschid o cofetărie în Sectorul 3 din București”, povestește Nicoleta.

În 2022, familia Chirtu s-a mutat în Chelmsford, la aproximativ 24 kilometri de granița nord-estică a Londrei, după ce soțul ei a primit o ofertă de muncă în zonă. Aici, Nicoleta a început să prepare torturi și prăjituri la comandă, atrăgând rapid atenția comunității de români din Essex.

Deserturile sale artizanale au impresionat și publicul britanic, iar talentul său i-a adus două invitații la studioul BBC Essex în ultimele 18 luni. În 2023, Nicoleta și-a oficializat afacerea sub numele Baked by Nicoleta, înregistrând-o la Consiliul Local din Chelmsford.

Activitatea sa a fost recunoscută recent și de revista Essex Life, care a inclus-o în seria “52 Great Essex Women”, un top al celor mai de succes femei din întreg districtul.

“Mă simt incredibil de norocoasă și de recunoscătoare să apar în ediția de martie a revistei Essex Life, în seria ‘52 Great Essex Women’. Pentru mine, această apariție este cel mai frumos mărțișor pe care l-am primit anul acesta”, a declarat Nicoleta.

Astăzi, Nicoleta Chirtu continuă să transforme pasiunea în afacere, oferind deserturi artizanale care combină tehnica profesională cu creativitatea și gustul autentic.

Povestea ei arată că drumul spre succes poate începe dintr-o pasiune copilărească și se poate transforma într-o realizare recunoscută la nivel internațional.