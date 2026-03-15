International

Drumul Nicoletei Chirtu, intrată în „Top 52 femei de succes din Essex”. Afacerea dulce cu care i-a cucerit pe britanici: Incredibil de norocoasă

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Nicoleta Chirtu, româncă stabilită în Chelmsford, Anglia, a fost inclusă în topul “52 Great Essex Women” pentru succesul afacerii sale cu torturi și prăjituri artizanale, relatează Anuntul UK.

Nicoleta Chirtu, o pasiune transformată în afacere, în Essex

Nicoleta Chirtu, originară din București, a reușit să se impună în lumea gastronomiei din Essex, Anglia, prin talentul său în cofetărie. În trecut, ea a lucrat ca Evaluator Autorizat Anevar EPI în România, însă pasiunea pentru torturi și prăjituri a rămas mereu prezentă.

În trecut nu am lucrat niciodată ca și cofetăreasă, dar încă din copilărie mi-a plăcut să fac torturi și prăjituri. Decupam rețete delicioase din toate revistele mamei și cel mai mare vis al meu era să deschid o cofetărie în Sectorul 3 din București”, povestește Nicoleta.

În 2022, familia Chirtu s-a mutat în Chelmsford, la aproximativ 24 kilometri de granița nord-estică a Londrei, după ce soțul ei a primit o ofertă de muncă în zonă. Aici, Nicoleta a început să prepare torturi și prăjituri la comandă, atrăgând rapid atenția comunității de români din Essex.

Locul din munții României unde au fost ascunse peste 120 de tone de aur
Ilie Bolojan, despre interviul dat de mama sa: Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea. Ce replică i-a dat Olguței Vasilescu
Nicoleta Chirtu

Nicoleta Chirtu, mândră de ce a realizat în Anglia. Sursa foto: Facebook

Apariții la BBC Essex pentru Nicoleta Chirtu, datorită afacerii

Deserturile sale artizanale au impresionat și publicul britanic, iar talentul său i-a adus două invitații la studioul BBC Essex în ultimele 18 luni. În 2023, Nicoleta și-a oficializat afacerea sub numele Baked by Nicoleta, înregistrând-o la Consiliul Local din Chelmsford.

Activitatea sa a fost recunoscută recent și de revista Essex Life, care a inclus-o în seria “52 Great Essex Women”, un top al celor mai de succes femei din întreg districtul.

Mă simt incredibil de norocoasă și de recunoscătoare să apar în ediția de martie a revistei Essex Life, în seria ‘52 Great Essex Women’. Pentru mine, această apariție este cel mai frumos mărțișor pe care l-am primit anul acesta”, a declarat Nicoleta.

Nicoleta Chirtu

Nicoleta Chirtu, invitată la BBC Essex. Sursa foto: Facebook

Pasiune, talent și succes în afaceri

Astăzi, Nicoleta Chirtu continuă să transforme pasiunea în afacere, oferind deserturi artizanale care combină tehnica profesională cu creativitatea și gustul autentic.

Povestea ei arată că drumul spre succes poate începe dintr-o pasiune copilărească și se poate transforma într-o realizare recunoscută la nivel internațional.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Locul din munții României unde au fost ascunse peste 120 de tone de aur
23:45 - Ilie Bolojan, despre interviul dat de mama sa: Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea. Ce replică i-a dat Olguței Vasil...
23:37 - Premiile Oscar 2026. Producțiile „Sinners” și „One Battle After Another”, în cursa pentru râvnitul trofeu
23:29 - Istoria rețelelor sociale. Când și în ce an a apărut prima platformă de comunicare
23:20 - Greșeli frecvente care pot deteriora hainele în timpul spălării
23:12 - Aeronavele americane, ajunse în România. Radu Miruță: Nu au armament sau explozibil

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Proiecte speciale