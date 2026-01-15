Român acuzat că și-a ucis mama în Franța, prins la Cluj. Victima era medic cardiolog

Un tânăr de 23 de ani, căutat în Franța pentru uciderea mamei sale la sfârșitul lunii octombrie, în localitatea Molsheim, a fost arestat joi în Cluj-Napoca, au anunțat autoritățile române și parchetul de la Strasbourg. Suspectul a fost prins într-un centru comercial din oraș, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Cluj, Iulian-Florin Timșa, citat de Le Figaro.

Pentru capturarea lui, polițiștii au organizat filtre în trafic și l-au identificat pe baza semnalmentelor.

„În urma unor informații de interes operativ, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Municipiului Cluj-Napoca au depistat, în municipiul Cluj-Napoca, o persoană de cetățenie română căutată de autoritățile din Franța pentru infracțiunea de omor. Persoana urmează să fie supusă măsurilor legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare. Identificat pe baza descrierii sale, tânărul a fost percheziționat și apoi dus la secția de poliție”, a precizat IPJ Cluj.

Procurorul public din Strasbourg a confirmat arestarea tânărului. După ce corpul carbonizat al mamei sale a fost descoperit, autoritățile au lansat un apel la martori pentru a-l identifica și prinde pe fiu.

Suspectul, născut la Cluj-Napoca în 2003, fusese vizat de o notificare roșie Interpol pentru „omor și distrugerea sau deteriorarea de bunuri prin mijloace periculoase pentru persoane”, potrivit autorităților franceze.

Victima, o româncă în vârstă de 50 de ani, medic cardiolog, lucra de mai mulți ani în Molsheim, un oraș aflat la circa 30 de kilometri vest de Strasbourg

