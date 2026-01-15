Român acuzat că și-a ucis mama în Franța, prins la Cluj. Victima era medic cardiolog
- Mădălina Sfrijan
- 15 ianuarie 2026, 09:14
Un tânăr de 23 de ani, căutat în Franța pentru uciderea mamei sale la sfârșitul lunii octombrie, în localitatea Molsheim, a fost arestat joi în Cluj-Napoca, au anunțat autoritățile române și parchetul de la Strasbourg. Suspectul a fost prins într-un centru comercial din oraș, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Cluj, Iulian-Florin Timșa, citat de Le Figaro.
Tânărul din Cluj, acuzat de omor
Pentru capturarea lui, polițiștii au organizat filtre în trafic și l-au identificat pe baza semnalmentelor.
„În urma unor informații de interes operativ, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Municipiului Cluj-Napoca au depistat, în municipiul Cluj-Napoca, o persoană de cetățenie română căutată de autoritățile din Franța pentru infracțiunea de omor. Persoana urmează să fie supusă măsurilor legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare. Identificat pe baza descrierii sale, tânărul a fost percheziționat și apoi dus la secția de poliție”, a precizat IPJ Cluj.
Procurorul public din Strasbourg a confirmat arestarea tânărului. După ce corpul carbonizat al mamei sale a fost descoperit, autoritățile au lansat un apel la martori pentru a-l identifica și prinde pe fiu.
Victima era medic cardiolog
Suspectul, născut la Cluj-Napoca în 2003, fusese vizat de o notificare roșie Interpol pentru „omor și distrugerea sau deteriorarea de bunuri prin mijloace periculoase pentru persoane”, potrivit autorităților franceze.
Victima, o româncă în vârstă de 50 de ani, medic cardiolog, lucra de mai mulți ani în Molsheim, un oraș aflat la circa 30 de kilometri vest de Strasbourg
Cazul tânărului din Cluj amintește de cel al femeii de afaceri din Sibiu
O femeie de 38 de ani din Sibiu este suspectată că și-a ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a intra în posesia moștenirii. Victima, în vârstă de 59 de ani, ar fi fost sedată cu substanțe puternice puse în ceai. Ulterior, cele două ar fi asfixiat-o cu o pernă.
După crimă, fiica victimei ar fi vândut bunurile moștenite și s-ar fi mutat în Dubai. Femeia suspectată a fost arestată preventiv la finalul anului trecut.
