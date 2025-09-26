O româncă de 24 de ani, acuzată că a ucis un bărbat de 81 de ani în Franța

O româncă de 24 de ani, identificată drept Romina Lingurar, a fost inculpată în Franța, fiind acuzată că ar fi ucis cu mai multe lovituri de cuţit un bărbat de 81 de ani în localitatea Tournus. Potrivit Parchetului din Chalon-sur-Saône, tânăra este cercetată pentru „crimă precedată de o altă infracţiune”, fără ca autorităţile să ofere, deocamdată, detalii despre natura acesteia, potrivit AFP.

Femeia a fost arestată după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere și declarațiile martorilor au indicat-o drept principală suspectă în cazul uciderii unui bărbat de 81 de ani. Crima a avut loc sâmbătă dimineață, în apropierea gării din Tournus, unde victima a fost înjunghiată de mai multe ori. Polițiștii au reconstituit rapid traseul femeii, iar probele strânse au dus la reținerea ei.

Inițial, procurorii au deschis o anchetă pentru omor calificat, însă în urma verificărilor dosarul a fost reclasificat drept omucidere, întrucât nu au existat suficiente dovezi care să indice premeditarea. Potrivit sursei citate, românca a fost plasată în arest preventiv la penitenciarul din Dijon, urmând ca ancheta să continue pentru a se stabili circumstanțele exacte ale faptei.

Femeia bănuită de comiterea crimei a fost identificată cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere instalate în zonă și al mărturiilor adunate de anchetatori. Victima, un bărbat de 81 de ani, a fost găsită sâmbătă dimineață în apropierea gării din Tournus, având multiple răni provocate prin înjunghiere. Scenele descoperite la fața locului i-au șocat pe locuitorii din apropiere, care spun că nu își pot imagina ce ar fi putut declanșa o asemenea explozie de violență.

Potrivit procurorilor, ancheta a fost deschisă inițial sub acuzația de omor calificat, însă încadrarea juridică a fost ulterior modificată în omucidere, întrucât nu au fost găsite probe care să dovedească premeditarea faptei. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia și pentru a afla motivul atacului brutal.

Fiul victimei, Christophe Miguet, a declarat pentru Le Journal de Saône-et-Loire că familia sa este profund marcată de moartea violentă a tatălui său.

„Acest atac extrem de violent asupra tatălui meu este de neînțeles. Nu înțelegem. Ne-a șocat”, a spus el, referindu-se la incidentul care a dus la deschiderea unei anchete pentru crimă împotriva unei femei de origine română.

Georges Miguet, în vârstă de 81 de ani, suferea de boala Parkinson și era o persoană vulnerabilă, având o înălțime de 1,72 m și o greutate de doar 60 de kilograme.

Christophe Miguet a subliniat că nimic nu poate justifica un asemenea act de violență, mai ales în condițiile în care tatăl său nu ar fi putut opune rezistență.

„Nu exista niciun motiv să-l ucidă cu această izbucnire de violență. Dacă voiau să-i ia ceva, trebuiau doar să-l împingă”, a declarat el. Familia își exprimă încrederea în autorități și speră ca ancheta, pe care procurorul o tratează cu maximă seriozitate, să aducă în curând răspunsuri și dreptate pentru Georges Miguet.