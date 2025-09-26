Social

Se cere arestarea tânărului care a amenințat școli și spitale. Noi detalii din anchetă

Se cere arestarea tânărului care a amenințat școli și spitale. Noi detalii din anchetă
Adolescentul acuzat că a transmis mesaje de amenințare către mai multe școli, spitale și instituții publice din România, a avut și o complice – o fată de 14 ani din Mizil, județul Prahova. „Adolescenta de 14 ani a fost și ea audiată la sediul IGPR. La audiere, pentru că este minoră, au participat și cei de la Direcția Genrală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Fata nu a fost foarte cooperantă cu autoritățile, însă le-a spus că l-a cunoscut pe tânăr online”, potrivit Pro TV.

Se cere arestarea tânărului care a amenințat școli și spitale

Un adolescent de 17 ani, acuzat că ar fi trimis mesaje de amenințare către mai multe școli, spitale și instituții din România, a fost reținut joi seară de DIICOT, după o audiere care a durat aproape trei ore.

Procurorii urmează să solicite Curții de Apel București arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, iar în dosar apare și o complice — o adolescentă din Mizil, județul Prahova.

Examen Elevi

Sursa foto: Pixabay.com

Adolescentul care a amenințat școli și spitale și-a recunoscut fapta

În timpul audierilor desfășurate la Inspectoratul General al Poliției, care au durat aproximativ opt ore, adolescentul a admis că este autorul mesajelor de amenințare. El le-a spus anchetatorilor că ar fi acționat împreună cu o fată de 14 ani, care a fost, la rândul ei, audiată.

Tânărul, elev la un liceu din București, a recunoscut în cele din urmă că a trimis mesaje de amenințare către peste 100 de instituții, inclusiv numeroase școli și spitale.

Cum a fost ajutat

Complicea sa ar fi fost o adolescentă din Mizil, județul Prahova. Cei doi ar fi trimis primul e-mail de amenințare duminică seara, vizând peste 100 de școli, spitale și alte instituții din întreaga țară.

Al doilea mesaj, expediat marți seara, a fost mult mai alarmant și a inclus fotografii provenite de la un masacru petrecut într-o școală din Statele Unite.

Adolescentul a fost internat la Obregia

După audieri, tânărul a fost internat la Spitalul Obregia, unde urmează să fie supus unei expertize psihiatrice menite să stabilească dacă a avut discernământ în momentul în care a trimis e-mailurile de amenințare.

Nu este însă prima oară când minorul ajunge în fața specialiștilor psihiatri. În trecut, el a fost acuzat de FBI că a expediat sute de amenințări cu bombă către școli și sinagogi din Statele Unite, în perioada 2023–2024, precum și că ar fi racolat adolescente online în scopuri de pornografie infantilă.

Procurorii americani au cerut extrădarea sa, dar instanța supremă din România a hotărât ca băiatul să rămână în țară pentru a urma un tratament psihiatric de reabilitare.

 

