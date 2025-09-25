Justitie

Un român a fost arestat într-un dosar de fraudă cu criptomonede

Un român a fost arestat într-un dosar de fraudă cu criptomonede
Un român a fost arestat la București într-un dosar internațional de fraudă cu criptomonede, cu un prejudiciu estimat la peste 103 milioane de euro. Ancheta, coordonată de DIICOT împreună cu autoritățile spaniole prin Eurojust, vizează o rețea infracțională care, începând din 2019, a convins victime din mai multe țări să investească în platforme online false, iar fondurile colectate erau transferate către conturi din Lituania.

Ancheta privind frauda cu criptomonede

Pe 17 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat percheziții domiciliare în București.

 Operațiunea a avut loc ca parte a unei anchete europene coordonate de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Curtea Națională Spaniole,  ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.

Cum au fost păcălite victimele de grupul infracțional

Atunci când victimele încercau să-și recupereze fondurile, li se cereau taxe suplimentare, după care site-urile erau închise, iar victimele își pierdeau total sau parțial economiile. Cetățeanul român arestat este unul dintre suspecții principali ai grupului infracțional, implicat activ în schemele frauduloase.

Român arestat la București într-un dosar european de fraudă cu criptomonede



Prejudiciul total al fraudei este estimat la aproximativ 103 milioane de euro, dintre care peste 12,2 milioane provin de la victime din Spania. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente și dispozitive de stocare a datelor, esențiale pentru continuarea anchetei.

Românul a fost arestat preventiv

Judecătorul de drepturi și libertăți al Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a românului implicat. Operațiuni similare au fost desfășurate simultan în Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria, pentru a împiedica dispersarea probelor și a suspecților.

Sumele colectate erau direcționate către conturi bancare din Lituania, iar victimele erau supuse unor înșelăciuni complexe, care implicau plata unor taxe suplimentare pentru recuperarea fondurilor. Activitatea ilicită a fost descoperită prin cooperarea judiciară internațională sub egida Eurojust, care a facilitat și punerea în aplicare a Mandatului European de Arestare.

