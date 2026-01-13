Judecata în cazul accidentului fatal de la Boldureşti, suspendat pentru o perioadă nedeterminată. Decizia care ar putea arunca în aer mai multe dosare penale

Republica Moldova. Pe ultima sută de metri, examinarea dosarului în care fostul poliţist şi primar al satului Boldureşti din raionul Nisporeni, învinuit de omorul unui adolescent de 14 ani, a fost pus pe pauză pentru o perioadă nedeterminată.

După ce Nicanor Ciochină, presupusul său complice şi avocaţii săi au ignorat mai multe citaţii, Judecătoria Chişinău a admis luni demersul apărării privind verificarea constituţionalităţii unei norme din Codul de procedură penală prin care a fost posibilă menţinerea declaraţiilor lui Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe fostul poliţist să ascundă urmele crimei, făcute la etapa urmăririi penale.

Dacă instanţa constituţională va admite sesizarea avocaţilor fostului primar de la Boldureşti, atunci mai multe sentinţe de condamnare ar putea fi puse sub semnul întrebării.

Autorii sesizării privind ridicarea excepției de neconstituționalitate motivează că instanța, la o ședință anterioară a dat citire declarațiile inculpatului Andronache la etapa de urmărire penală, deoarece ultimul a refuzat să facă declarații.

Apărătorii lui Ciochină şi Andronache, care au lipsit la mai multe şedinţe de judecată, consideră ilegală norma de procedură penală, care permite și prevede expres – în cazul în care inculpatul refuză să facă declarații, instanța dă citire declarațiilor care au fost făcute la etapa de urmărire penală.

La rândul său, Nicanor Ciochină susţine că i-a fost lezat dreptul la apărare, deoarece nu a putut să-i adreseze întrebări lui Andronache.

Filmarea în care Ion Andonache este surprins în timp ce schimbă numărul de înmatriculare de la automobilul cu care ar fi fost comis accidentul la un automobil identic reprezintă una din principalele probe ale acuzării.

Partea acuzării şi reprezentanţii victimei susţin că este vorba de un nou şiretlic al avocaţilor de a tergiversa procesul. Atât procurorul de caz, cât și avocatul familiei băiatului decedat cred că astfel, Ciochină ar încerca să tragă de timp.

„Tergiversări noi avem de la bun început. Evident că este un șiretlic juridic pentru a obține niște timp în plus. Nu știu care este scopul. Dacă se admite această cererea procesul de suspendă până Curtea nu se pronunță în privința cererii. Oamenii își fac treaba și încearcă în continuare degetul cu marea”, a afirmat avocatul familiei băiatului decedat, Dorin Podlisnic.

Legea penală permite inculpaţilor să-şi schimbe declaraţiile în perioada examinării dosarului.

Pentru că examinarea dosaruluui a fost pusă pe pauză până se va expune Curtea Constituţională, Ion Andronache, chiar dacă va fi găsit vinovat, ar putea scăpa de răspundere pentru presupusă complicitate la ascunderea urmelor crimei din cauza termenului de prescripţie.

La fel, din acelaşi motiv ar putea scăpa de răspundere şi Ciochină în partea ce ţine de părăsirea locului accidentului şi ascunderea urmelor crimei, chiar dacă va fi găsit vinovat.

Dosarul în care Ciochină este acuzat de omor a ajuns în instanță în iunie 2024. De atunci, mai multe ședințe au fost amânate, fie din lipsa inculpatului, fie a martorilor sau avocaților.

Potrivit rechizitoriului, în seara de 19 februarie 2024, Nicanor Ciochină l-ar fi accidentat mortal pe Mihăiță Beșliu și ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, a încercat să ascundă urmele faptei și să evite ancheta.

Totuşi, cu scârţ, examinarea dosarului a ajuns la final. Urmează dezbaterile judiciare, pledoriile avocaţilor şi procurorului, ultimul cuvânt al inculpatului, după care instanţa se va retrage în deliberare.

Audierea inculpatului Ciochină şi a prietenului său, Ion Andronache, care l-ar fi ajutat să şteargă urmele crimei, urma să să înceapă la 18 noiembrie 2025. Cei doi însă au făcut tot posibilul pentru a tergiversa procesul. Nu s-au prezentat la şedinţele de judecată, instanţa solicitând aducerea silită, şi au solicitat recuzarea judecătorului.

La şedinţe nu s-au prezentat nici avocaţii inculpaţilor, instanţa dispunând ca Ciochină şi Andronache să fie apăraţi de avocaţi din oficiu.