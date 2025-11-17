Nu mai vrea nimeni să-l apere. Ce se întâmplă în dosarul fostului primar de la Boldureşti, învinuit de moartea unui adolescent

Republica Moldova. Cei care erau erau gata să punămâna în foc pentru fostul primar de Boldureşti, Nicanor Ciochină, învinuit de moartea unui copil de 14 ani, nu mai vor să-l apere. Judecătoria Chişinău i-a decăzut din drepturi pe martorii apărării şi a dispus ca fostul primar să fie apărat de un avocat achitat de stat.

Decizia a fost luată pentru a nu tergiversa procesul de judecată, după ce martorii apărării au ignorat de mai multe ori citaţiile. Totodată, instanţa a dispus ca Ciochină să fie apărat de un avocat de stat, după ce avocaţii contractaţi de inculpat au solicitat amânarea şedinţelor pe motiv că sunt plecaţi peste hotare.

Precizăm că pe parcursul a doi ani de când dosarul se află în gestiunea Judecătoriei Chişinău, zeci de şedinţe au fost amânate pe motiv că inculpatul, avocaţii săi, precum şi martorii nu au făcut act de prezenţă.

Fostul poliţişist şi primar de Boldureşti, Nicanor Ciochină, susţine că instanţa i-a încălcat drepturile. Şi trebuia să dispună repetat aducerea forţată a martorilor care urmează să facă declaraţii în favoarea sa.

„Am solicitat ajutorul instanței ca să-i aducă forțat (pe martori). Ei sunt polițiști care cunosc adevărul, martori care lucrează la stat și sunt presați să nu vină ca să spună adevărul în instanță. Au fost peste 10 aduceri silite.

Nu este un proces echitabil. Trebuie să se afle adevărul. Cineva dacă nu vrea să se afle adevărul, înseamnă că se procedează la așa decăderi. Ce încurca dacă instanța făcea aducere silită? Ce se schimba dacă mai are o ședință și îi aducea forțat? Eu ce putere am să aduc martori din Ialoveni când eu nu pot ieși din raion? Este un absurd”, s-a plâns Ciochină jurnaliştilor.

Dosarul în care Ciochină este acuzat de omor a ajuns în instanță în iunie 2024. De atunci, mai multe ședințe au fost amânate, fie din lipsa inculpatului, fie a martorilor sau avocaților.

Potrivit rechizitoriului, în seara de 19 februarie 2024, Nicanor Ciochină l-ar fi accidentat mortal pe Mihăiță Beșliu și ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, a încercat să ascundă urmele faptei și să evite ancheta.

Ministerul Justiției a catalogat situația drept „îngrijorătoare” în contextul realegerii lui Ciochină ca primar al comunei Boldurești, în pofida acuzațiilor. Instituția a cerut o „examinare responsabilă și fără întârzieri” a cauzei.

Tragicul accident a avut loc în seara zilei de duminică, 19 februarie 2024. Potrivit Poliției, primarul localității Nicanor Ciochină, care se afla la volan și, care anterior a fost și șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a fugit de la fața locului. Mai mult de atât, a încercat să se eschiveze de la pedeapsă și să-i ducă în eroare pe oamenii legii, fiind ajutat și de un complice, un medic stomatolog.

Primarul a montat numerele de înmatriculare ale automobilului de serviciu cu care a provocat accidentul pe o altă mașină de marcă identică. Ulterior, a înscenat chiar și un alt accident rutier, în încercarea de a ascunde toate urmele. Totuși, în această dimineață, oamenii legii au reușit să-l rețină.

Ciochină a fost destituit din funcţie în timp ce se afla în arest preventiv. După ce a scăpat din arest, fostul poliţist a făcut mai multe încercări disperate ca să revină la conducerea Primăriei Boldureşti.

Nicanor Ciochină se declară victimă politică şi susţine că dosarul i-a fost fabricat de către şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Nisporeni, Sergiu Andronache. Care i-a fost subaltern, are mai multe dosare penale şi l-a demis din Poliţie pentru abateri.

În declaraţia făcută pentru EvZ, primarul de Boldureşti a spus că a criticat guvernarea la o întâlnire pe care premierul Dorin Recean a avut-o cu primarii din raionul Nisporeni. Potrivit lui Ciochină, guvernarea de la Chişinău l-a absolvit pe Sergiu Andronache de răspundere penală şi l-a făcut şef pe Poliţia din Nisporeni ca să se răzbune pe el.

Mai mult, Ciochină susţine că în noaptea accidentului în care a fost ucis un copil, el nu a condus automobilul. Şi nici nu cunoaşte cine i l-a adus accidentat acasă. Iar a doua zi a plecat cu chestii de serviciu la Chişinău, unde a aflat despre tragedie.

Întrebat de ce a plecat a doua zi să procure un automobil identic cu cel al Primăriei Boldureşti şi să-i schimbe numărul de înmatriculare, Ciochină a declarat că el nu apare în imaginile video, prezentate de poliţie.

Nicanor Ciochină infirmă şi faptul că a fost căutat de poliţie. „Numai cum am aflat că eu sunt suspectat de comiterea accidentului, m-am dus direct la Inspectoratul Naţional de Investigaţii. Am aşteptat cel puţin trei ore până am fost primit”, a declarat primarul din Boldureşti.