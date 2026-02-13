Modificări esențiale în contractele românilor după digitalizarea ANAF. Cum vor fi taxate colaborările part-time

Premierul Ilie Bolojan afirmă că digitalizarea ANAF ar putea fi finalizată până la finalul anului, ceea ce ar permite revenirea la plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul de ore lucrate.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că finalizarea procesului de digitalizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală ar putea permite revenirea la un sistem de taxare proporțional pentru contractele de muncă part-time. Potrivit șefului Executivului, acest obiectiv ar putea fi atins până la sfârșitul anului, dacă reformele administrative continuă conform planului stabilit de Guvern.

Ilie Bolojan a explicat că sistemul actual de contribuții pentru contractele cu normă redusă a fost introdus ca o măsură de combatere a abuzurilor, în contextul în care instituțiile statului nu aveau capacitatea de a verifica eficient situațiile în care angajații figurau cu contracte part-time, dar lucrau, în realitate, cu normă întreagă.

„Ar trebui ca dacă lucrezi, să spunem, cu jumătate de normă, să plătești direct proporțional și contribuția. Dacă vă aduceți aminte, această măsură a fost luată anii trecuți, pentru că s-a constatat că în foarte multe domenii oamenii își făceau contracte de muncă cu durată parțială, să dau un exemplu, în taximetrie, de câteva ore, dar lucrau practic cu normă întreagă și, din păcate, pe fondul incapacității ANAF și acelor de instituții ITM, de exemplu, de a verifica aceste lucruri, au luat, așa cum am luat și noi, niște măsuri generale ca să limităm acest fenomen”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că digitalizarea ANAF reprezintă unul dintre proiectele centrale ale Guvernului, fiind considerată esențială pentru creșterea eficienței colectării taxelor și impozitelor. Potrivit acestuia, rezultatele au început deja să se vadă în veniturile la bugetul de stat.

„În acești ani, unul din elementele de bază la care am lucrat este digitalizarea ANAF și pentru prima dată creșterea de încasări la bugetul de stat s-a făcut și pe baza creșterii capacității ANAF de a încasa aceste resurse. Cred că suntem în situația în care, dacă se finalizează digitalizarea, mi s-ar părea fezabil, de exemplu, ca imediat după ce se finalizează, ar trebui să se finalizeze anul acesta până la final, să reintre în vigoare plata obligațiilor direct proporțional cu numărul de ore”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului consideră că revenirea la acest sistem ar putea avea efecte pozitive asupra pieței muncii și ar putea încuraja angajarea legală și flexibilitatea contractelor de muncă.

„Pentru că, într-adevăr, asta ar și încuraja munca în România, să muncești mai mult, o normă și jumătate, și să plătești direct proporțional cu cât muncești”, a adăugat premierul.

În prezent, legislația fiscală prevede că pentru contractele de muncă part-time se datorează contribuțiile sociale obligatorii — pensie (CAS) și sănătate (CASS) — cel puțin la nivelul salariului minim brut pe economie, chiar dacă venitul efectiv al angajatului este mai mic.

Această regulă a fost introdusă pentru a limita utilizarea contractelor part-time ca metodă de evitare a taxelor, practică identificată în mai multe domenii economice. În lipsa unor instrumente eficiente de control, autoritățile au preferat o măsură generală, aplicată tuturor angajatorilor.

În practică, aceasta înseamnă că, pentru un salariu net de aproximativ 1.000 de lei aferent unui program de două ore pe zi, angajatorul trebuie să achite contribuții calculate la nivelul salariului minim brut pe economie. Măsura a fost criticată de mediul de afaceri, care a susținut că descurajează angajările cu normă redusă.

Totuși, legislația prevede și excepții de la această regulă. Suprataxarea nu se aplică în cazul elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani, al ucenicilor sub 18 ani, al persoanelor cu dizabilități, al pensionarilor sau al salariaților care au mai multe contracte de muncă și cumulează venituri cel puțin egale cu salariul minim brut pe economie.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan indică faptul că orice modificare a modului de taxare a contractelor part-time va depinde de capacitatea instituțiilor statului de a verifica respectarea legislației muncii și a obligațiilor fiscale.

Executivul consideră că digitalizarea ANAF și modernizarea mecanismelor de control ar putea elimina nevoia unor măsuri generale, permițând aplicarea unor reguli mai flexibile pentru angajatori și angajați.