Procurorii Direcției Naționale Anticorupție continuă duminică audierile în dosarul în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este cercetat pentru presupuse fapte de luare de mită. În paralel, edilul participă la Congresul Extraordinar al PNL, unde a susținut că partidul este ținta unor presiuni exercitate de ceea ce a numit „Sistemul”.

Ancheta vizează presupuse foloase necuvenite care ar fi fost oferite în contextul unor proceduri administrative legate de un proiect imobiliar din București.

Mai multe persoane sunt puse sub acuzare în dosar, iar procurorii continuă administrarea probelor și audierea celor implicați.

Potrivit informațiilor comunicate de procurori, printre persoanele aflate sub control judiciar pentru 60 de zile se numără dezvoltatorii imobiliari iordanieni cunoscuți drept frații Moh și asociatul acestora, Yuan Ștefan.

DNA suspectează că aceștia ar fi oferit servicii de publicitate și consultanță electorală în perioada noiembrie-decembrie 2025, în timpul campaniei pentru Primăria Generală a Capitalei. Beneficiile ar fi fost acordate în schimbul obținerii unor documente administrative necesare unui proiect imobiliar dezvoltat prin societatea Safe Home Invest SRL.

Conform procurorilor, există suspiciunea că respectivele avantaje ar fi fost primite de Ciprian Ciucu în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu privind procedurile administrative aferente proiectului.

Ancheta a avansat în ultimele zile după ce DNA a obținut arestarea preventivă a Odetei Nestor și a unui cetățean bulgar, ambii acuzați de dare de mită.

Vineri, procurorii au audiat din nou jurnalista Denise Rifai și pe Odeta Nestor. Denise Rifai este cercetată în același dosar pentru presupuse fapte de instigare și complicitate la dare de mită.

Audierile programate duminică fac parte din procesul de clarificare a relațiilor dintre persoanele implicate și a modului în care ar fi fost acordate beneficiile investigate de DNA.

În timp ce audierile continuau la sediul DNA, Ciprian Ciucu a participat la Congresul Extraordinar al PNL, unde a susținut un discurs în care a criticat ceea ce a numit „Sistemul”.

Primarul general a afirmat că formațiunea politică din care face parte este supusă unor presiuni și a vorbit despre existența unei „operațiuni speciale” îndreptate împotriva PNL.

Declarațiile au fost făcute la câteva zile după ce procurorii au anunțat oficial acuzațiile formulate în dosarul de corupție.

În cadrul aceluiași congres, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat susținerea pentru Ciprian Ciucu.

„Am încredere deplină” în Ciprian Ciucu, a declarat liderul liberal, adăugând că acesta merită solidaritatea partidului.

În urma acuzațiilor formulate de DNA, Ciprian Ciucu a anunțat că se retrage din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, însă rămâne implicat în activitatea politică și administrativă.