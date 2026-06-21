Cine lipsește de la Congresul Extraordinar al PNL

Potrivit informațiilor de la Congresul Extraordinar al PNL, desfășurat duminică la amiază la Romexpo, de la reuniune lipsesc peste 1.000 de delegați și o serie de lideri de organizații locale sau parlamentari.

Lista absenților de la Congresul Extraordinar al PNL este deschisă de premierul desemnat, Adrian Veștea, care a decis să-și retragă candidatura pentru șefia partidului, după ce anterior anunțase că va fi contracandidatul premierului interimar, actualul președinte Ilie Bolojan.

Europarlamentarul Rareș Bogdan, primarul clujean Emil Boc, fost premier al României, ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, lidera organizației județene Argeș, Alina Gorghiu și liderul organizației Iflov Hubert Thuma completează lista absențelor de marcă de la congresul PNL.

De asemenea, președintele CJ Cluj, Alin Tise, președintele CJ și al filialei Giurgiu, Toma Petcu, liderul filialei din Botoșani Valeriu Iftime, primarul din Brașov George Scripcaru, senatoarea Nicoleta Pauliuc, ministrul interimar de Finanțe Alexandru Nazare, fosta ministră a Învățământului Monica Anisie, deutatul Andrei Baciu și fostul ministru al Tineretului Ionuț Stroe completează lista celor care au decis să boicoteze congresul.

Reamintim că, de la ora 12:00, la Romexpo se desfășoară un congres extraordinar al PNL, convocat de conducerea partidului la cererea președintelui Ilie Bolojan. Acesta și-a anunțat și echipa cu care vrea să conducă partidul, ca parte a moțiunii intitulate „Modernizare cu Rădăcini”.

Bolojan i-a ales să îi fie alături în conducerea PNL pe Dan Motreanu, pentru postul de prim-vicepreședinte, pe Robert Sighiartău, pentru funcția de secretar general, și pe Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga pentru funcțiile de vicepreședinți ai partidului.

De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea a lansat într-o postare pe Facebook critici la adresa congresului extraordinar partidului convocat de Ilie Bolojan, susținând că noua formulă de conducere ar reprezenta o îndepărtare a liberalilor cu experiență electorală și vechime în partid. În opinia sa, actualele schimbări riscă să afecteze identitatea formațiunii și să creeze o ruptură între conducerea centrală și aleșii locali.

Iar Hubert Thuma a scris, cu puțin înainte de începerea congresului pe care-l boicotează, că „USR-izarea PNL nu este o simplǎ acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă”. „O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare cǎ îl aduce direct în conducerea PNL. Între timp, cei 12 președinți de consilii județene, cei 1.150 de primari, zecile de mii de aleși locali care au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat — sunt spectatori”, a mai acuzat liderul de la Ilfov.