Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, care candidează pentru un nou mandat la conducerea formațiunii în cadrul Congresului Extraordinar de duminică, a declarat pe Facebook că PNL are nevoie atât de modernizare, cât și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea istorică.

Bolojan a anunțat depunerea oficială a candidaturii și a prezentat direcțiile politice asumate prin moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”, susținută de o echipă de conducere formată din mai mulți lideri liberali.

„Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar care va avea loc mâine la Bucureşti. Candidez cu moţiunea «Modernizare cu Rădăcini», alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism şi de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil şi mai conectat la aşteptările românilor”, a transmis liderul liberal.

Acesta a subliniat că echipa sa își asumă reconstrucția încrederii publice și consolidarea partidului: „Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic şi respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor”.

Bolojan a prezentat și componența echipei de conducere propuse, din care fac parte Dan Motreanu – prim-vicepreședinte, Robert Sighiartău – secretar general, precum și vicepreședinții Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a afirmat că echipa își propune „o Românie puternică, modernă, europeană, în care munca cinstită să fie respectată”.

La rândul său, Mircea Abrudean a subliniat experiența sa politică și implicarea în proiectul de reformare internă a partidului: „Moţiunea «Modernizare cu Rădăcini» propune o direcţie bazată pe seriozitate, competenţă şi respect pentru valorile liberale care au construit de-a lungul timpului identitatea PNL.

Experienţa, rezultatele şi modul de lucru ale lui Ilie Bolojan reprezintă garanţia că Partidul Naţional Liberal poate deveni mai puternic şi mai conectat la aşteptările românilor. După 24 de ani ca membru al partidului, într-una dintre cele mai puternice filiale, PNL Cluj, acest pas înseamnă pentru mine în primul rând responsabilitate şi consecvenţă în tot ceea ce am făcut în aceşti ani”.

Deputatul Alexandru Muraru a descris candidatura la funcția de vicepreședinte ca pe o responsabilitate majoră într-un moment de cotitură pentru partid: „Este, în acelaşi timp, o recunoaştere a muncii şi a rezultatelor obţinute de organizaţia PNL Iaşi, una dintre cele mai importante şi mai performante filiale liberale din România.

România are nevoie de un PNL puternic, disciplinat şi credibil. Un partid care îşi respectă propriile decizii, care pune competenţa înaintea intereselor de grup şi care are curajul să rupă practicile ce au ţinut politica pe loc prea mult timp. Reforma statului nu poate fi făcută fără reforma partidelor politice”.

Acesta a adăugat că susține direcția propusă de Bolojan, bazată pe disciplină și rezultate: „Un partid modern nu poate funcţiona prin excepţii, negocieri permanente şi centre de putere concurente. El trebuie să funcţioneze după reguli clare, cu obiective clare şi cu respect pentru mandatul primit de la cetăţeni.

Cred că românii aşteaptă de la noi mai puţine explicaţii şi mai multe rezultate. Mai puţine conflicte interne şi mai multă seriozitate. Mai puţină politică pentru politicieni şi mai multă politică pentru oameni. Pentru acest obiectiv merită să luptăm. Pentru un PNL reformat, unit şi capabil să contribuie la modernizarea României. Iar această bătălie începe acum”.

În schimb, deputatul Florin Roman a transmis un mesaj critic, vorbind despre tensiuni interne în partid: „Sunt momente dificile, în care cei care acceptă astfel de candidaturi trebuie să se gândească serios să pună şi o valiză la uşă. Ne-am întors la vremuri întunecate”.

Acesta a adăugat și că „Ciprian Ciucu este o mare pierdere pentru conducerea PNL, suntem alături de el şi avem încredere în el. Ştiu ca suntem ţinte fixate, ca vor mai fi astfel de episoade, că se vor vărsa atacuri la persoana la greu, că vor fi şi lături aruncate, din simplul motiv că după mulţi ani, PNL nu va mai fi condus nici de la Cotroceni, nici din alte zone gri.

Mă bucur totuşi că mai putem decide noi liberalii cine ne sunt conducătorii, mai ales după ce un tribunal din Ilfov a dat o decizie ce suprimă flagrant democraţia şi strategia internă a unui partid. Ilie Bolojan a ales o echipă ce îmbină tinereţea, prin acordarea încrederii unor tineri colegi, experienţa, deschiderea spre colegi noi. O sa rezistam până la capăt”.