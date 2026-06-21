Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat sâmbătă un atac public la adresa direcției în care consideră că se îndreaptă Partidul Național Liberal (PNL), în contextul congresului în care Ilie Bolojan candidează pentru funcția de președinte al formațiunii.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Thuma susține că moțiunea cu care Bolojan candidează, intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, nu reflectă tradiția și identitatea istorică a partidului.

El afirmă că procesul de apropiere a PNL de modelul politic asociat USR se accentuează și capătă o formă organizatorică prin noua echipă de conducere propusă.

Hubert Thuma contestă includerea în structurile de conducere a unor persoane care au intrat recent în partid sau care au activat anterior în alte formațiuni politice.

În mesajul său, acesta îl menționează pe Dragoș Pîslaru, despre care afirmă că în decembrie 2024 obținea un rezultat electoral modest în calitate de lider de partid și anunța atunci că își asumă responsabilitatea pentru eșec.

„Pasul în spate pare că îl aduce direct în conducerea PNL”, a scris Thuma pe rețeaua de socializare.

Liderul liberal din Ilfov susține că reprezentanții partidului din teritoriu sunt marginalizați în noua formulă de conducere.

Potrivit acestuia, cei 12 președinți de consilii județene ai PNL, cei aproximativ 1.150 de primari și numeroșii aleși locali care au contribuit la dezvoltarea partidului nu sunt suficient reprezentați în structurile centrale de decizie.

Thuma afirmă că mulți dintre cei care au construit organizațiile locale și au obținut rezultate electorale pentru PNL se regăsesc acum în postura de spectatori ai schimbărilor promovate la nivel național.

În mesajul său, Hubert Thuma susține că PNL trebuie să își păstreze identitatea și tradiția politică, amintind istoria de aproape 150 de ani a formațiunii.

Acesta consideră că partidul nu ar trebui să devină, în opinia sa, „o platformă de reinserție politică” pentru lideri proveniți din alte proiecte politice și avertizează că actualele schimbări ar putea îndepărta partidul de valorile care l-au consacrat.

Mesajul se încheie cu o întrebare adresată membrilor PNL privind direcția în care se îndreaptă formațiunea și măsura în care aceasta mai reflectă opțiunile și așteptările electoratului tradițional liberal.

Declarațiile lui Hubert Thuma vin în ziua congresului Partidului Național Liberal, eveniment în cadrul căruia este aleasă noua conducere a formațiunii.

Rezultatul congresului și structura echipei care va prelua conducerea partidului sunt urmărite atent atât în interiorul PNL, cât și pe scena politică națională, în contextul negocierilor și deciziilor care vor influența direcția partidului în perioada următoare.