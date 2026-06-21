Capcana Mercenarilor lui Bolojan. Cum răpesc ultima urmă de liberalism din PNL

Azi o să asistăm la dispariția PNL, așa cum l-am cunoscut unii dintre noi. Dezavantajul vârstei și al experienței de 34 de ani de presă mă face să compar. Dar o să încerc să fiu mai explicit pentru cei care nu înțeleg sau nu mai au amintiri.

Astăzi, prin aducerea unor progresiști de tip Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, propulsați în echipa de conducere cu vechime de o zi în PNL, Ilie Bolojan își întărește armata de mercenari. Sub privirile umile ale celor care ar trebui să vadă cum liberalismul lui Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu-Quintus și Călin Popescu Tăriceanu se transformă într-un progresism bruxellez, cu accente de internaționalism proletar.

Ceea ce se întâmplă sub cupola Partidului Național Liberal nu mai este politică, nu mai este doctrină și, în mod cert, nu mai are nicio legătură cu liberalismul. Asistăm la o deshumare în direct a Brătienilor, un asalt de tip corporatist-ideologic prin care ultima urmă de identitate de dreapta a acestui partid este ștearsă cu buretele.

Ilie Bolojan, intrat în zodia disperării politice după demiterea guvernului său, a întins o capcană mortală partidului pe care îl conduce. O capcană în care mercenari progresiști, parașutați de pe tușa politicii sau din laboratoarele societății civile, sunt urcați direct la timona PNL, având o vechime de exact o zi ca membri de partid.

Cronologia ultimelor zile este halucinantă și arată disprețul suveran pe care echipa lui Bolojan îl are față de miile de primari, consilieri și activiști liberali care au tras pentru acest partid ani de zile.

Sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de termenul-limită pentru depunerea moțiunilor la Congresul Extraordinar de la Romexpo, s-a activat „Rețeaua”. Oana Gheorghiu, vicepremier interimar provenit din zona ONG (Dăruiește Viață), și Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și fost lider de frunte al defunctelor proiecte PLUS și REPER ale lui Dacian Cioloș, și-au depus cererile de înscriere în PNL, la Organizația Sector 6. În fieful lui Ciprian Ciucu.

Nici nu se uscase bine cerneala pe cererile de aderență, că moțiunea lui Ilie Bolojan, intitulată cu un cinism strigător la cer „Modernizare cu Rădăcini”, a fost înregistrată oficial. Pe listă, la funcțiile de vicepreședinți naționali? Exact ei: Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru.

Oameni care cu o zi înainte nuanțau discursuri anti-sistem, troțkisme economice și viziuni de stânga-progresistă, specifice curentului neomarxist de la Bruxelles, au devenit peste noapte eminențele cenușii ale „dreptei” liberale. Cum s-ar spune, liberalism de sâmbătă seara, bun de livrat la Congresul de duminică.

Această manevră de culise a fost forțată și de colapsul intern al grupării Bolojan. Inițial, postul de prim-vicepreședinte unic îi fusese rezervat lui Ciprian Ciucu. Însă, lovit fulgerător de un dosar de luare de mită la DNA, Ciucu a trebuit ascuns de urgență pentru a nu compromite total imaginea de „integrii porniți să salveze țara”. În acel moment, Bolojan a recurs la mercenari.

Reacția puilor de liberali rămași prin partid a fost una de capitulare sau retragere de fațadă. Premierul desemnat Adrian Veștea, care îndrăznise să schițeze o candidatură la șefia partidului și să ceară amânarea acestui simulacru, a făcut un pas în spate, aruncând prosopul, dar lansând un avertisment dur: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid.”

Are dreptate Veștea, dar reacția lui e tardivă și palidă. Ce vom vedea azi la Romexpo este o moțiune unică, un vot în stil nord-coreean unde cei 2.500 de delegați din teritoriu sunt chemați doar să execute ordinele din plic ale lui Bolojan, Mureșan și ale noilor veniți din zona progresistă.

Dincolo de cinismul lui Bolojan, adevărata dramă este complicitatea lașă a celor din partid. Unde sunt liderii cu state vechi de serviciu, unde sunt cei care au câștigat alegeri locale pe sigla PNL? Cum acceptă „greii” din teritoriu ca o mână de tehnocrați și activiști veniți de pe filiera USR-REPER să le dea lecții de liberalism de pe poziții de vicepreședinți naționali, la 24 de ore de la înscriere?

Acceptarea acestei stări de fapt arată o lipsă cruntă de demnitate și o colonizare ideologică totală. Statutul partidului a fost modificat peste noapte în ședințe tehnice pentru a restrânge funcțiile. Astfel a avut loc reducerea prim-vicepreședinților de la patru la unul singur, preluat de Dan Motreanu ca monedă de schimb pentru liniștea din teritoriu, lăsând restul partidului la cheremul „echipei de tehnocrați”.

PNL-ul nu mai este condus de liberali. Este capturat de o mână de oportuniști care folosesc brandul istoric ca pe o umbrelă politică pentru a-și securiza mandatele de miniștri și a mulțumi stăpânii de la Berlin și Budapesta.

Prin propulsarea Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pîslaru, Bolojan nu a modernizat partidul, ci i-a semnat actul de deces doctrinar. PNL a devenit oficial o anexă progresistă, o capcană în care mercenarii ideologici au preluat controlul, în timp ce vechii liberali privesc neputincioși și supuși din bănci. Complexul Înaltei Porți, așa cum tot spun...