Opinii

Capcana Mercenarilor lui Bolojan. Cum răpesc ultima urmă de liberalism din PNL

Comentează știrea
Capcana Mercenarilor lui Bolojan. Cum răpesc ultima urmă de liberalism din PNLDan Andronic, jurnalist. sursa: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Azi o să asistăm la dispariția PNL, așa cum l-am cunoscut unii dintre noi. Dezavantajul vârstei și al experienței de 34 de ani de presă mă face să compar. Dar o să încerc să fiu mai explicit pentru cei care nu înțeleg sau nu mai au amintiri.

PNL devine Partidul Neo-marxist (ex) Liberal

Astăzi, prin aducerea unor progresiști de tip Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, propulsați în echipa de conducere cu vechime de o zi în PNL, Ilie Bolojan își întărește armata de mercenari. Sub privirile umile ale celor care ar trebui să vadă cum liberalismul lui Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu-Quintus și Călin Popescu Tăriceanu se transformă într-un progresism bruxellez, cu accente de internaționalism proletar.

Ceea ce se întâmplă sub cupola Partidului Național Liberal nu mai este politică, nu mai este doctrină și, în mod cert, nu mai are nicio legătură cu liberalismul. Asistăm la o deshumare în direct a Brătienilor, un asalt de tip corporatist-ideologic prin care ultima urmă de identitate de dreapta a acestui partid este ștearsă cu buretele.

Ilie Bolojan, intrat în zodia disperării politice după demiterea guvernului său, a întins o capcană mortală partidului pe care îl conduce. O capcană în care mercenari progresiști, parașutați de pe tușa politicii sau din laboratoarele societății civile, sunt urcați direct la timona PNL, având o vechime de exact o zi ca membri de partid.

Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt
Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt
Vești proaste pentru București, de la ANM: caniculă și furtuni cu grindină
Vești proaste pentru București, de la ANM: caniculă și furtuni cu grindină

Blitzkrieg-ul de sâmbătă

Cronologia ultimelor zile este halucinantă și arată disprețul suveran pe care echipa lui Bolojan îl are față de miile de primari, consilieri și activiști liberali care au tras pentru acest partid ani de zile.

Sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de termenul-limită pentru depunerea moțiunilor la Congresul Extraordinar de la Romexpo, s-a activat „Rețeaua”. Oana Gheorghiu, vicepremier interimar provenit din zona ONG (Dăruiește Viață), și Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și fost lider de frunte al defunctelor proiecte PLUS și REPER ale lui Dacian Cioloș, și-au depus cererile de înscriere în PNL, la Organizația Sector 6. În fieful lui Ciprian Ciucu.

Oana Gheorghiu și Ilie Bolojan 

Oana Gheorghiu și Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/Oana Gheorghiu

Nici nu se uscase bine cerneala pe cererile de aderență, că moțiunea lui Ilie Bolojan, intitulată cu un cinism strigător la cer „Modernizare cu Rădăcini”, a fost înregistrată oficial. Pe listă, la funcțiile de vicepreședinți naționali? Exact ei: Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru.

Oameni care cu o zi înainte nuanțau discursuri anti-sistem, troțkisme economice și viziuni de stânga-progresistă, specifice curentului neomarxist de la Bruxelles, au devenit peste noapte eminențele cenușii ale „dreptei” liberale. Cum s-ar spune, liberalism de sâmbătă seara, bun de livrat la Congresul de duminică.

Jocul de domino și retragerea lui Veștea

Această manevră de culise a fost forțată și de colapsul intern al grupării Bolojan. Inițial, postul de prim-vicepreședinte unic îi fusese rezervat lui Ciprian Ciucu. Însă, lovit fulgerător de un dosar de luare de mită la DNA, Ciucu a trebuit ascuns de urgență pentru a nu compromite total imaginea de „integrii porniți să salveze țara”. În acel moment, Bolojan a recurs la mercenari.

Reacția puilor de liberali rămași prin partid a fost una de capitulare sau retragere de fațadă. Premierul desemnat Adrian Veștea, care îndrăznise să schițeze o candidatură la șefia partidului și să ceară amânarea acestui simulacru, a făcut un pas în spate, aruncând prosopul, dar lansând un avertisment dur: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid.”

Adrian Veștea și Alexandru Nazare

Adrian Veștea și Alexandru Nazare. sursa: Facebook

Are dreptate Veștea, dar reacția lui e tardivă și palidă. Ce vom vedea azi la Romexpo este o moțiune unică, un vot în stil nord-coreean unde cei 2.500 de delegați din teritoriu sunt chemați doar să execute ordinele din plic ale lui Bolojan, Mureșan și ale noilor veniți din zona progresistă.

Lipsa totală de demnitate din Modrogan

Dincolo de cinismul lui Bolojan, adevărata dramă este complicitatea lașă a celor din partid. Unde sunt liderii cu state vechi de serviciu, unde sunt cei care au câștigat alegeri locale pe sigla PNL? Cum acceptă „greii” din teritoriu ca o mână de tehnocrați și activiști veniți de pe filiera USR-REPER să le dea lecții de liberalism de pe poziții de vicepreședinți naționali, la 24 de ore de la înscriere?

Acceptarea acestei stări de fapt arată o lipsă cruntă de demnitate și o colonizare ideologică totală. Statutul partidului a fost modificat peste noapte în ședințe tehnice pentru a restrânge funcțiile. Astfel a avut loc reducerea prim-vicepreședinților de la patru la unul singur, preluat de Dan Motreanu ca monedă de schimb pentru liniștea din teritoriu, lăsând restul partidului la cheremul „echipei de tehnocrați”.

PNL-ul nu mai este condus de liberali. Este capturat de o mână de oportuniști care folosesc brandul istoric ca pe o umbrelă politică pentru a-și securiza mandatele de miniștri și a mulțumi stăpânii de la Berlin și Budapesta.

Prin propulsarea Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pîslaru, Bolojan nu a modernizat partidul, ci i-a semnat actul de deces doctrinar. PNL a devenit oficial o anexă progresistă, o capcană în care mercenarii ideologici au preluat controlul, în timp ce vechii liberali privesc neputincioși și supuși din bănci. Complexul Înaltei Porți, așa cum tot spun...

Stiri calde

11:33 - Teroriștii Hezbollah, o amenințare și pentru Israel, și pentru SUA, spune Dan Hoffman, fost șef CIA
11:23 - Flăcările au mistuit aproape 1.000 de metri pătrați în Caraș-Severin. A patra locuință a fost salvată în ultimul moment
11:15 - Kamala Harris, din nou în centrul unei controverse. A fost nevoie de o singură întrebare
11:06 - PSD decide duminică dacă intră la guvernare. Condițiile puse pentru susținerea Cabinetului Veștea
10:53 - Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt
10:40 - Vești proaste pentru București, de la ANM: caniculă și furtuni cu grindină
10:29 - Șefa de cabinet a lui Ciucu încasează venituri și de la PMB, și de la Primăria Sectorului 6
10:20 - România intră oficial în vara astronomică. Soarele atinge astăzi punctul maxim pe cer

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale