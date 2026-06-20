Dragoș Pîslaru confirmă că s-a înscris în PNL

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, că s-a înscris oficial în Partidul Național Liberal și că se alătură echipei conduse de Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut într-o postare publică pe rețelele sociale, în care oficialul a subliniat necesitatea unei echipe politice solide pentru implementarea reformelor majore.

În aceeași postare, ministrul a prezentat și un bilanț al activității sale la conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la un an de la depunerea jurământului. Acesta a susținut că instituția a înregistrat rezultate semnificative în atragerea fondurilor europene, menționând că România a atins niveluri record în anumite domenii de finanțare.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, în ultimele 12 luni România a atras 10 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile non-agricole, a depășit pragul de 60% absorbție în cadrul PNRR, a obținut aprobarea integrală a cererii de plată nr. 4 și a finalizat negocierile privind Planul, evitând penalizări de ordinul miliardelor de euro.

De asemenea, acesta a afirmat că România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Polonia, în ceea ce privește sumele efectiv atrase prin Politica de Coeziune și că au fost asigurate aproape 600 de milioane de euro prin noua generație de Granturi SEE și Norvegiene.

În același mesaj, Pîslaru a făcut referire și la climatul politic actual, acuzând apariția unor campanii împotriva reformelor și a unor tentative de destabilizare politică.

„După căderea Guvernului, au apărut încercări disperate ale unora de a rupe Partidul Național Liberal și activarea vizibilă a unor rețele anti-reforme”, a afirmat acesta.

El a adăugat că aceste grupuri „luptă pentru menținerea unui stat capturat, orchestrând campanii agresive de dezinformare care servesc direct intereselor pro-ruse și anti-europene”.

În acest context, Dragoș Pîslaru a confirmat oficial aderarea sa la PNL și sprijinul pentru echipa condusă de Ilie Bolojan.

„De aceea, am decis să mă alătur Partidului Național Liberal și echipei conduse de Ilie Bolojan”, a scris acesta.

În încheiere, ministrul a subliniat că reformele necesită cooperare politică și stabilitate instituțională:

„Fac acest pas din profunda convingere că reformele majore nu pot fi realizate de unul singur. Ele au nevoie de o echipă puternică, de o viziune clară și de o majoritate solidă care să își asume, fără ezitare, modernizarea și securizarea parcursului european al țării. Cred într-o Românie europeană, competitivă și guvernată de profesioniști. Cred în reforme făcute cu diligență și cred că acum, mai mult ca oricând, este momentul să strângem rândurile și să construim mai departe — cu responsabilitate, curaj și încredere în viitor”, a conchis acesta.