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Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru ar putea intra în PNL

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Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru ar putea intra în PNL
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Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru și-ar fi depus cererile de înscriere în organizația PNL Sector 6, potrivit unor surse politice citate de Mediafax.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru ar putea intra în PNL

Cei doi membrii ai cabinetului ar urma să susțină moțiunea cu care liderul PNL Ilie Bolojan va candida la Congresul Partidului Național Liberal, au mai spus sursele.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri că, în urma ședinței Consiliului Național, a fost convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00.

Până la ora 17:00, membrii partidului pot depune moțiunile de candidatură pentru funcția de președinte al PNL. Actualul lider interimar, Ilie Bolojan, și-a anunțat deja candidatura, în timp ce Adrian Veștea a renunțat să intre în competiție și contestă legalitatea organizării congresului.

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„PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare”, a declarat Bolojan, afirmând că își dorește un partid „puternic, credibil și respectat”.

Veștea nu mai candidează pentru șefia PNL

Fostul ministru și prim-vicepreședinte al partidului, Adrian Veștea, care anunțase anterior că va candida la conducerea PNL, a decis să nu își mai depună moțiunea.

Acesta a criticat refuzul conducerii de a amâna congresul cu o săptămână și a susținut că procedura actuală nu oferă condiții egale pentru o competiție internă.

Adrian Vestea

Vestea. Sursa foto: Facebook

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a transmis Veștea.

El a precizat că analizează toate căile statutare și legale pentru contestarea congresului, pe care îl consideră „un demers nestatutar și nelegal”.

Liberalii își schimbă statutul

Pe lângă alegerea conducerii, delegații vor vota și un pachet amplu de modificări statutare.

Printre cele mai importante schimbări propuse se numără:

  • desființarea Biroului Executiv (BEX);
  • transferarea atribuțiilor acestuia către Biroul Permanent Național (BPN);
  • revenirea la alegerea conducerii pe bază de moțiuni;
  • reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur;
  • înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii;
  • clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului.

Modificările au fost aprobate anterior de Consiliul Național Extraordinar cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri.

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