O pacientă în vârstă de 18 ani, aflată în stare critică, a fost transportată în premieră în România cu un elicopter Black Hawk, în timp ce era conectată la un sistem de oxigenare extracorporală cu membrană (ECMO). Misiunea a avut loc în noaptea de 25 spre 26 iulie. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), aceasta marchează o nouă etapă în dezvoltarea intervențiilor aeromedicale pentru pacienții critici.

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pacienta a fost transferată de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova către centrul specializat în terapia ECMO de la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca.

Transportul a fost realizat cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu UPU-SMURD București.

Reprezentanții IGSU spun că viteza și autonomia elicopterului Black Hawk au redus considerabil timpul de transfer, oferind totodată condițiile necesare pentru transportul unei paciente aflate în stare critică.

Înainte de efectuarea zborului, o echipă multidisciplinară ECMO de la Spitalul Floreasca s-a deplasat la Craiova pentru evaluarea pacientei și inițierea terapiei.

Cei trei medici, specializați în medicină de urgență, terapie intensivă și chirurgie cardiovasculară, au realizat canularea pacientei, au conectat-o la sistemul ECMO și au stabilizat-o înainte de îmbarcarea în elicopter.

Pe parcursul zborului spre București, echipa medicală a monitorizat permanent starea pacientei și funcționarea echipamentelor, până la predarea acesteia în centrul specializat de la Spitalul Floreasca, potrivit sursei.

IGSU transmite că aceasta este prima misiune de transfer aeromedical interclinic al unui pacient asistat ECMO realizată de echipa multidisciplinară a Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca.

Operaționalizarea acestei capabilități a fost posibilă și datorită pregătirii recente a celor trei medici într-un centru de specialitate din Germania, instruire realizată cu sprijinul Fundației pentru SMURD.

ECMO, cunoscută drept oxigenare extracorporală cu membrană, este una dintre cele mai complexe metode de suport vital utilizate în medicina modernă. Procedura este destinată pacienților aflați în stare critică, atunci când inima și/sau plămânii nu mai pot asigura funcțiile necesare menținerii vieții.

Transportul unei persoane conectate la un astfel de sistem implică o coordonare complexă, echipamente medicale specializate și personal cu un nivel ridicat de pregătire.

Potrivit IGSU, în România au mai fost realizate în ultimii ani misiuni similare de echipe medicale din centrele universitare din Iași și Oradea, cu ajutorul elicopterelor SMURD și Black Hawk. Noua intervenție extinde această capacitate și la nivelul Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca, facilitând accesul pacienților critici la tratamente medicale de înaltă complexitate.