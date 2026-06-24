La mai bine de două săptămâni de la intrarea în vigoare a obligaţiei de a comunica salariul înainte de interviul de recrutare, mai puţin de jumătate dintre locurile de muncă disponibile pe platforma de recrutare eJobs includ această informaţie în anunţ. Potrivit datelor centralizate de companie, peste 6.600 de joburi au salariul afişat, reprezentând aproximativ 40% din totalul ofertelor active de pe platformă.

Evoluţia este modestă faţă de perioada anterioară aplicării noilor reguli, ceea ce indică faptul că o parte importantă a angajatorilor nu s-a adaptat încă cerinţelor de transparenţă salarială.

Diferenţe semnificative pot fi observate între domeniile de activitate. Angajatorii din construcţii, producţie şi turism sunt mai deschişi în privinţa publicării salariilor, în timp ce sectoare precum serviciile financiare, IT şi telecomunicaţii, marketingul sau consultanţa continuă să manifeste rezerve.

„Implementarea a avut loc pe data de 7 iunie, însă impactul resimţit în piaţă a fost mai degrabă redus ca amploare. Numărul de poziţii în care salariul este afişat a mai crescut, dar nesemnificativ - maximum 5 procente. Angajatorii încă se acomodează cu noua lege şi cu felul în care trebuie să se raporteze la comunicarea salariilor, aceste noi reguli introduse prin directiva europeană fiind una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în legislaţia muncii”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

De la intrarea în vigoare a noilor prevederi şi până în prezent, aproximativ 4.000 de locuri de muncă au fost publicate cu salariul inclus în anunţ. Cele mai multe provin din sectorul serviciilor, urmate de retail şi transport-logistică. O tendinţă similară este observată şi în construcţii, producţie şi turism.

„Această ierarhie are o legătură directă cu tipul de joburi pentru care se afişează în mod predilect salariile. Sunt domenii care angajează în cea mai mare parte candidaţi pentru poziţii entry level, iar acestea sunt poziţiile care, istoric, au avut cel mai des salariile la vedere”, explică Roxana Drăghici.

Datele furnizate de Salario arată că salariile medii nete sunt de aproximativ 4.500 de lei în servicii, 4.600 de lei în retail, 5.000 de lei în transport şi logistică, 6.000 de lei în construcţii, 4.500 de lei în turism şi 5.300 de lei în producţie.

La polul opus se află domeniile în care predomină poziţiile pentru specialişti şi profesionişti cu experienţă. În servicii financiare, IT şi telecomunicaţii, marketing sau consultanţă, ponderea anunţurilor care includ salariul rămâne redusă.

Doar 20% dintre joburile publicate cu salariul afişat după 7 iunie s-au adresat candidaţilor cu peste cinci ani de experienţă sau persoanelor aflate pe poziţii de management.

În aceste sectoare, nivelurile salariale sunt, de asemenea, mai ridicate. Salariul mediu net ajunge la aproximativ 5.000 de lei în serviciile financiare, 5.500 de lei în marketing, 5.900 de lei în consultanţă şi 8.000 de lei în IT.

Datele eJobs indică şi un avantaj clar pentru angajatorii care aleg să fie transparenţi în privinţa remuneraţiei. Anunţurile care conţin informaţii salariale atrag semnificativ mai multe candidaturi comparativ cu cele care omit acest detaliu.

„Vedem că poziţiile cu salariul afişat primesc cu aproximativ 40% mai multe aplicări decât celelalte. De altfel, candidaţii sunt la curent cu legea transparenţei salariale şi deja caută în platformă folosind filtrul „Salariu” astfel încât să poată vedea exact joburi care au acest element de transparenţă. Mai ales în acest context în care salariul a redevenit cel mai important criteriu de care ţin cont atunci când vor să se angajeze”, precizează Roxana Drăghici.

Noua legislaţie privind transparenţa salarială nu impune salarizarea identică a tuturor angajaţilor care ocupă aceeaşi funcţie. Diferenţele de remuneraţie rămân permise, însă acestea trebuie justificate prin criterii obiective şi verificabile, precum experienţa profesională, nivelul de responsabilitate, performanţa, calificările sau certificările deţinute.