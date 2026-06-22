Florin Manole: Sunt bani pentru 27.000 de beneficiari

Ministrul propus al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a lansat un semnal de alarmă în cadrul audierilor parlamentare de luni. Acesta a declarat că un proiect de importanță majoră, menit să reducă șomajul în rândul tinerilor din România, este în prezent blocat în structurile birocratice, deși dispune de o finanțare europeană consistentă. Programul ar fi urmat să asigure integrarea pe piața muncii pentru aproximativ 27.000 de beneficiari aflați în căutarea primului loc de muncă.

Situația tensionată din cadrul instituției care ar trebui să gestioneze aceste fonduri a fost recunoscută deschis de către ministrul propus. Problema pare să aibă rădăcini mai vechi și a provocat disensiuni la nivelul conducerii.

„În Agenţia Naţională de Ocuparea Forţei de Muncă este în proiect european din fonduri nerambursabile, care din păcate este blocat şi a fost încă din partea finală a mandatului meu, trebuie să recunosc, principala mea dispută cu noua conducere a agenţiei. Despre ce este vorba? Este vorba despre un proiect european care subvenţionează locurile de muncă pentru tineri la primul loc de muncă, deci tineri care nu au nicio experienţă în muncă, tineri absolvenţi.

Și care are următorul mecanism: subvenţionarea locului de muncă pentru 12 luni cu 1.250 lei şi pentru următoarele 12 luni cu 1.000 lei pentru tânăr, pe de o parte, şi 2.250 lei pentru companie, pentru primele 12 luni, deci doar pentru jumătate din perioada în care se subvenţionează locul de muncă. Aceste două subvenţii cu condiţia ca cele două părţi să rămână într-un contract de muncă pe perioadă nedeterminată cel puţin încă 18 luni de la data finalizării celor 24 de luni de subvenţionare a tânărului”, a explicat Florin Manole.

Dincolo de sumele de bani oferite ca sprijin direct, inițiativa are un rol strategic în dezvoltarea profesională a noii generații de salariați. Florin Manole a precizat că programul dispune de fonduri suficiente pentru aproximativ 27.000 de tineri şi că beneficiile acestuia depăşesc componenta strict financiară.

„Sunt multe cifre, dar ideea de bază este că există fonduri pentru aproximativ 27.000 de beneficiari în căutarea primului loc de muncă, tineri care, dacă se înscriu şi trec prin acest proiect, dincolo de un sprijin financiar pentru ei, un bonus la venituri, au şi ocazia dobândirii experienţei cerute întotdeauna sau aproape întotdeauna de către angajatori dezvoltării personale, pentru că într-adevăr, după trei ani şi jumătate în care eşti într-un loc de muncă, se poate presupune cu argumente că eşti mai bun decât la intrarea în profesie”, a spus politicianul.

În opinia sa, deblocarea acestei inițiative ar aduce avantaje imediate atât angajaţilor şi companiilor, cât şi economiei în ansamblu, prin creşterea gradului de ocupare şi a veniturilor bugetare pe termen lung.

„Toată lumea câştigă, aş spune că inclusiv bugetul de stat, pentru că un loc de muncă înseamnă taxe, un loc de muncă înseamnă consum, un loc de muncă înseamnă şi un beneficiu pentru bugetul familiei respective. Deci este un win-win-win situation. Este genul de proiect care cred că, după ce va fi implementat şi evaluat, merită finanţat inclusiv din fonduri naţionale, pentru că nu cred că asta ar produce deficit sau o cheltuială mai mare decât încasările şi efectele benefice din economie”, a concluzionat Florin Manole.