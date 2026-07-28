Economie

Românii care câștigă bani din drepturi de autor, în atenția ANAF. Ce verifică inspectorii

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Românii care câștigă bani din drepturi de autor, în atenția ANAF. Ce verifică inspectoriiSursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și-a intensificat verificările în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din drepturi de autor, în special al celor care au depășit plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, dar nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale.

Potrivit expertului contabil Cosmin Dumitrașcu, fondatorul ABS Group România, în ultimele săptămâni au existat mai multe situații în care persoane care obțin venituri din platforme online sau din contracte de drepturi de autor au fost vizate de controale.

Expert: Mulți au crezut că nu mai au obligații față de ANAF

Cosmin Dumitrașcu a explicat că multe dintre persoanele verificate nu știau că depășirea plafonului de TVA atrage obligația înregistrării la ANAF.

„În ultima perioadă am avut cinci cazuri la persoane fizice cu venituri din drepturi de autor de pe platforme online, respectiv contracte cu partenerii, care nu aveau cunoștință de obligația TVA. Toți au crezut faptul că anularea trimiterii facturilor în SPV le rezolvă toată corvoada fiscală și că nu vor mai avea nimic de-a face cu ANAF”, a declarat acesta.

ANAF

Declaratia unică ANAF. Sursa foto: Arhiva EVZ

Cine trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA

Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și depășesc plafonul actual de 395.000 de lei au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA la organul fiscal de care aparțin.

În acest caz, trebuie depus Formularul 020, iar ulterior contribuabilii au obligația de a depune declarațiile privind TVA, lunar sau trimestrial, în funcție de situația fiscală.

Ce riscă cei care nu și-au îndeplinit obligațiile

Potrivit specialistului, creatorii de conținut și celelalte persoane care obțin venituri din drepturi de autor și nu au declarat corect obligațiile fiscale sau nu au luat în calcul înregistrarea în scopuri de TVA după depășirea plafonului legal pot fi obligați să achite diferențele de taxe, precum și dobânzi și penalități calculate retroactiv.

Ce obligații au rămas în vigoare

Deși, începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrau în principal pe bază de contracte de drepturi de autor urmau inițial să intre în sistemul e-Factura, la fel ca persoanele fizice autorizate și societățile comerciale, această obligație a fost eliminată înainte de intrarea în vigoare.

În schimb, obligațiile fiscale privind plata impozitului pe venit, a contribuției la pensii (CAS) și a contribuției la sănătate (CASS) rămân aplicabile, potrivit legislației.

Există însă și o excepție. Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și au, în același timp, un contract individual de muncă cu normă întreagă nu datorează CAS și CASS pentru aceste venituri, potrivit informațiilor prezentate de expertul contabil.

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