Fie că pleci pentru un weekend sau pentru două săptămâni, câteva măsuri simple îți pot proteja locuința împotriva incendiilor, inundațiilor, furturilor și defecțiunilor. Specialiștii în siguranța locuinței recomandă ca aceste verificări să fie făcute chiar înainte de a încuia ușa.

Scoate din priză aparatele pe care nu le vei folosi în lipsă, precum televizorul, cafetiera, fierul de călcat, cuptorul cu microunde sau încărcătoarele. Astfel reduci consumul inutil de energie și riscul provocat de eventuale supratensiuni.

Frigiderul și congelatorul trebuie lăsate în funcțiune dacă păstrezi alimente în ele.

Asigură-te că toate ochiurile aragazului sunt închise. Dacă locuința permite, închide robinetul principal de gaz înainte de plecare. Este una dintre cele mai importante măsuri pentru prevenirea accidentelor.

O țeavă fisurată sau un furtun deteriorat la mașina de spălat poate produce pagube importante în doar câteva ore.

Dacă pleci pentru o perioadă mai lungă, închide robinetul principal al apei.

Verifică toate ferestrele, inclusiv cele de la baie, balcon sau mansardă. Încuie ușa principală și, dacă există, activează sistemul de alarmă sau camerele de supraveghere.

Nu uita de ușile secundare, ale garajului sau ale anexelor.

Laptopurile, bijuteriile, documentele importante și sumele mari de bani ar trebui depozitate într-un seif sau într-un loc sigur. Evită să lași obiecte scumpe vizibile prin ferestre.

Verifică detectoarele de fum și de monoxid de carbon Dacă ai instalate astfel de dispozitive, testează funcționarea lor și verifică nivelul bateriilor înainte de plecare.

Resturile alimentare pot produce mirosuri neplăcute și pot atrage insecte sau dăunători.

Este recomandat să golești toate coșurile înainte de a pleca.

Pe lângă verificarea locuinței, câteva măsuri organizatorice îți pot face concediul mai liniștit.

Verifică valabilitatea cărții de identitate sau a pașaportului.

Asigură-te că ai biletele de transport și rezervările la îndemână.

Încheie o asigurare de călătorie, dacă este necesară.

Informează banca dacă pleci într-o țară unde utilizarea cardului poate genera alerte de securitate.

Fă o copie digitală a documentelor importante și păstreaz-o într-un spațiu securizat.

Verifică prognoza meteo pentru destinație și adaptează bagajul.

Ia medicamentele de care ai nevoie și pregătește o trusă de prim ajutor.

Încarcă telefoanele, bateriile externe și alte dispozitive electronice.

Lasă o cheie de rezervă unei persoane de încredere.

Roagă un vecin sau o rudă să verifice periodic locuința, mai ales dacă vei lipsi mai mult timp.

Dacă este posibil, programează aprinderea automată a unor lumini în timpul serii pentru a crea impresia că locuința este ocupată.

Udă plantele sau găsește pe cineva care să le îngrijească.

Dacă ai animale de companie, stabilește din timp cine se va ocupa de ele sau rezervă un serviciu specializat.

Verifică și mașina înainte de plecare.

Dacă mergi cu autoturismul, controlează presiunea în anvelope, nivelul uleiului, lichidul de răcire, lichidul de parbriz și starea frânelor. Asigură-te că ai toate documentele necesare și echipamentele obligatorii.

O listă de verificare parcursă în 10-15 minute înainte de plecare poate reduce semnificativ riscul unor incidente neplăcute. O locuință securizată și o organizare atentă îți permit să te bucuri de vacanță fără griji și să revii acasă în siguranță.