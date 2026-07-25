Ana-Maria Păunescu, fiica poetului Adrian Păunescu, critică solicitarea privind îndepărtarea bustului tatălui său din Grădina Icoanei din București. Aceasta susține că se încearcă ștergerea memoriei unui poet pe care îl consideră o personalitate fundamentală a culturii române. Mesajul vine după ce Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a cerut autorităților locale retragerea bustului lui Adrian Păunescu, motivând că omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol în promovarea propagandei regimului comunist este incompatibilă cu respectul datorat victimelor dictaturii.

Fiica poetului afirmă că bustul din Grădina Icoanei se află acolo de peste 14 ani și reprezintă o recunoaștere a operei lui Adrian Păunescu, nu o glorificare a regimului comunist.

„Până unde se va merge cu batjocorirea marilor noștri scriitori?”, se întreabă aceasta, susținând că există numeroase alte monumente, școli și străzi care poartă numele poetului în mai multe localități din România.

În același mesaj, Ana-Maria Păunescu afirmă că IICCMER este o instituție aflată în coordonarea Guvernului și susține că demersul acesteia reprezintă o încercare de a elimina simbolurile asociate poetului din spațiul public.

Ana-Maria Păunescu susține că tatăl său nu poate fi redus la relația cu fostul regim comunist și amintește de activitatea desfășurată prin Cenaclul Flacăra, pe care îl descrie drept un spațiu de promovare a poeziei și muzicii occidentale într-o perioadă marcată de restricții.

Totodată, aceasta evocă faptul că Adrian Păunescu a fost înlăturat din viața publică după 1985 și citează mai multe versuri și texte pe care le consideră critice la adresa realităților din ultimii ani ai regimului Ceaușescu.

Fiica poetului afirmă că opera lui Adrian Păunescu continuă să fie citită și apreciată, invocând existența unei librării dedicate autorului, a revistei „Flacăra lui Adrian Păunescu”, a spectacolelor inspirate de Cenaclul Flacăra și a întâlnirilor cu cititori din întreaga țară.

În finalul mesajului, Ana-Maria Păunescu susține că memoria poetului nu poate fi ștearsă prin eliminarea monumentelor dedicate acestuia.

„Nu îl veți scoate din inima oamenilor! Nici dacă îi dărâmați mii de statui!”, afirmă fiica poetului, care consideră că opera și moștenirea culturală a lui Adrian Păunescu vor continua să fie apreciate de public, indiferent de deciziile privind monumentele dedicate acestuia.