Politica Kelemen Hunor: Statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii!







Kelemen Hunor a afirmat vineri că UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor la fondurile private de pensii. Liderul politic a subliniat că în coaliția de guvernare nu au avut loc consultări pe această temă și că doar contribuabilul are dreptul să decidă cum își gestionează banii economisiți pentru pensie. Declarația vine în contextul unor modificări legislative pregătite de Guvern care ar restrânge accesul la sumele acumulate.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj clar și ferm privind protejarea drepturilor cetățenilor care contribuie la fondurile de pensii administrate privat. „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă”, a scris Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook, vineri.

El a precizat că în cadrul coaliției de guvernare nu au fost organizate consultări privind o eventuală modificare a legislației care reglementează pensiile private. „UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii,” a mai adăugat liderul UDMR, făcând referire la intențiile Guvernului de a modifica regulile privind retragerea sumelor acumulate.

Guvernul pregătește modificări importante la Pilonul II de pensii, astfel încât contribuabilii să nu mai poată retrage integral sumele acumulate, ci doar 25% din acestea, restul urmând să fie plătit în tranșe lunare. Această măsură vizează asigurarea unui venit constant pe termen lung, însă a generat nemulțumiri puternice în rândul unor partide politice și experți financiari.

Surse oficiale spun că această schimbare are scopul de a reduce riscul ca pensionarii să rămână fără resurse financiare după o retragere integrală a economiilor. Totuși, reacțiile negative au fost rapide, Kelemen Hunor fiind unul dintre cei mai vocali critici.

Poziția exprimată de Kelemen Hunor reflectă o tensiune în interiorul coaliției de guvernare, unde UDMR ocupă un rol de arbitru și susținător al drepturilor minorităților și ale cetățenilor.

Schimbările propuse pot afecta mii de români care se bazează pe economiile personale pentru a-și asigura o bătrânețe decentă. Kelemen Hunor avertizează că o asemenea reformă, aplicată fără consultări și consens larg, ar putea genera proteste și reacții negative în spațiul public, din cauza limitării drepturilor cetățenilor.