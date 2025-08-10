Actualitate Câți bani câștigă lunar președintele CNAS, Horațiu Moldovan







Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS, a comparat sacrificiile făcute de bunicii săi în războaiele mondiale cu propria decizie de a renunța la un plus de 333 de lei la salariul de medic pentru a ocupa funcția de șef al Casei de Sănătate.

Salariul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Moldovan, este de 9.000 de lei, deși un medic cu pregătirea sa ar putea ajunge la 20.000 de lei.

Șeful CNAS a comparat sacrificiul făcut de bunicii săi pentru țară cu renunțarea la un venit suplimentar pentru a conduce sistemul de asigurări de sănătate. „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară. Bunicii mei au luptat în război, eu fac ceva mult mai simplu”, a spus acesta, la Digi24.

Nu menționează însă că, potrivit declarației de avere din 2024, în perioada în care era medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș câștiga 112.005 lei pe an, respectiv 9.333 de lei pe lună.

Practic, a renunțat la 333 de lei din salariu, părăsind o meserie plină de provocări și stres pentru a lucra la birou, comparând această decizie cu sacrificiul făcut de bunicii săi în Războaiele Mondiale.

Președintele CNAS a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății între 2023 și primăvara anului 2025 și este conferențiar universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

Horațiu Moldovan, cu o carieră de peste două decenii în domeniul medical, își completează veniturile cu salariul de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu-Mureș, unde primește 205.628 de lei pe an, adică peste 17.100 de lei pe lună. La acestea se adaugă indemnizația de la Colegiul Medicilor din județul Mureș, în valoare de 46.000 de lei anual, respectiv 3.800 de lei pe lună.