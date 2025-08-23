EVZ Special Concediat pe nedrept? Drepturile tale și pașii pe care trebuie să-i urmezi







A fi concediat este o experiență dificilă pentru oricine, dar atunci când știi că ai fost dat afară pe nedrept, impactul emoțional și financiar poate fi și mai apăsător. Mulți angajați nu își cunosc în detaliu drepturile și, din această cauză, acceptă decizii abuzive fără a le contesta. Legislația muncii din România prevede însă măsuri clare de protecție pentru salariați, iar o concediere ilegală poate fi atacată și chiar anulată în instanță.

În astfel de situații, există pași concreți pe care îi poți urma pentru a-ți apăra interesele, de la analizarea deciziei de concediere și până la sesizarea instituțiilor competente. Pentru a înțelege mai bine drepturile pe care un angajat le are, am discutat cu Mihaela Neagu, expert HR. Aceasta a explicat ce putem face în cazul în care suntem concediați pe nedrept, dar și ce alte drepturi ar trebui să fie respectate de angajator.

Dacă ai fost concediat pe nedrept, este esențial să acționezi rapid și informat pentru a-ți proteja drepturile. Mihaela Neagu a explicat că primul pas pe care trebuie să-l faci este să soliciți decizia de concediere în scris.

„Angajatorul este obligat să îți ofere o decizie scrisă care să conțină: motivele concedierii – în fapt și în drept, perioada de preaviz, dacă mai există alte locuri vacante în societate, potrivite cu pregătirea ta profesională, data încetării contractului, dreptul de a o contesta. Fără această decizie, concedierea nu este valabilă legal. Verifică legalitatea concedierii. Concedierea este nelegală dacă: nu există un motiv real și serios (ex: abateri disciplinare, inaptitudine, restructurare); nu s-a respectat procedura legală (ex: cercetare disciplinară, evaluare profesională); nu ți s-a acordat preavizul legal în situația concedierii colective, sau a disponibilizării pentru motive ce nu țin de persoana salariatului (minim 20 de zile lucrătoare în majoritatea cazurilor de execuție; a fost făcută pe criterii discriminatorii (sex, vârstă, religie, orientare politică etc.) ”, spune expertul.

În cazul în care identifici nereguli, ai la dispoziție 45 de zile calendaristice pentru a contesta decizia în instanță, unde poți solicita anularea concedierii, reintegrarea în funcție, plata salariilor restante și, după caz, despăgubiri.

„Depune o contestație în instanță. Ai 45 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru a o contesta în instanță. Consultă un avocat specializat în dreptul muncii. Te poate ajuta să redactezi contestația și să îți evaluezi șansele. Poate negocia cu angajatorul o soluție amiabilă (ex: compensare financiară). Informează ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă). Poți depune o sesizare dacă angajatorul a încălcat Codul Muncii. ITM poate face verificări și aplica sancțiuni”, explică Mihaela Neagu.

Situațiile în care un angajator nu respectă termenii contractului de muncă nu sunt rare, însă legislația prevede mai multe mecanisme de protecție pentru salariați. Potrivit Codului Muncii, angajatul are multe drepturi care trebuie respectate. În primul rând, poți sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). „Poți depune o plângere oficială dacă angajatorul încalcă prevederile contractului sau legislația muncii. Inspectorii de muncă au responsabilitatea, prin munca pe care o desfășoară, de a da un răspuns solicitării înaintate de tine în termen de 30 zile calendaristice. Astfel încât sunt obligați să desfășoare control la angajatorul tău. Și întotdeauna aplică legea cu spirit de răspundere, așa că le poți solicita ajutorul cu toată încrederea”, spune Mihaela.

Dacă angajatorul nu respectă termenii contractului de muncă, angajatul are dreptul de a solicita conciliere sau mediere și de a acționa în instanță. „În caz de conflict, poți cere medierea situației prin departamentul de HR sau printr-un mediator autorizat. Nu puține au fost cazurile întâlnite în experiența mea profesională, în care mediatorii au remediat și rezolvat dezacorduri între salariați, sau foștii salariați și angajatori.

Poți intenta un proces pentru recuperarea drepturilor (salarii neplătite, concedii neacordate, modificări abuzive etc.). Instanța poate dispune plata despăgubirilor, reintegrarea în funcție sau anularea unor decizii abuzive. Acuma să ne înțelegem, nu mergem în instanță pentru toate mărunțișurile. Se întâmplă să fie și doar neînțelegeri de comunicare, nu înseamnă că toți angajatorii sunt abuzivi. Nici pe departe. De multe ori o discuție deschisă poate remedia mult mai fluent o nealiniere în comunicare, decât o abordare pe picior de forță. În marea majoritate a cazurilor tonul face muzica”, spune ea.

Expertul în HR a adăugat că angajaților trebuie să le fie respectat dreptul de a demisiona. De asemenea, aceștia pot beneficia de protecția împotriva unor eventuale represalii ale angajatorului. „Dacă situația devine insuportabilă, poți demisiona legal, respectând termenul de preaviz. În cazuri grave (ex: neplata salariului), poți cere încetarea contractului fără preaviz, invocând culpa angajatorului. Angajatorul nu are voie să te sancționeze pentru că ai sesizat autoritățile sau ai cerut respectarea drepturilor tale”, spune Mihaela Neagu.

De asemenea, specialistul a precizat că există anumite lucruri pe care le poți face pentru a te proteja. „Documentează tot – păstrează e-mailuri, mesaje, fluturași de salariu, notificări. Solicită explicații scrise – cere lămuriri oficiale privind nerespectarea contractului. Depune o sesizare la ITM – simplu, gratuit și eficient. Consultă un avocat specializat în dreptul muncii – pentru acțiuni legale sau negocieri”, a adăugat aceasta.