International SUA au confiscat o cantitate record de droguri, suficientă pentru întreaga populație din Florida







Garda de Coastă a SUA a descărcat în Port Everglades, Florida, o cantitate record de 34 de tone de narcotice confiscate în ultimele trei luni din Oceanul Atlantic și Pacific, suficientă pentru a provoca o supradoză fatală întregii populații a statului, potrivit USA Today.

Garda de Coastă a SUA a anunțat marți descărcarea a 76.140 de livre (34.536 de kilograme) de narcotice ilicite, evaluate la 473 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare cantitate confiscată și descărcată vreodată în istoria instituției. În perioada 26 iunie–18 august, autoritățile au reținut 28 de tone de cocaină și 6,5 tone de marijuana, în cadrul a 19 operațiuni în Oceanul Pacific de Est și Marea Caraibelor.

Comandantul districtului sud-est al Gărzii de Coastă, Adam Chamie, a declarat că aceste cifre reflectă un succes major în lupta împotriva traficului de droguri. „Cele 23 de milioane de doze letale de cocaină confiscate de SUA și partenerii noștri sunt suficiente pentru a provoca o supradoză fatală întregii populații a statului Florida”, a subliniat Chamie.

Cea mai mare confiscare individuală a avut loc pe 23 iulie, când SUA au interceptat peste patru tone de cocaină de pe o navă aflată la sud-est de Insula Socorro, Mexic. Operațiunea a implicat mai multe nave ale Gărzii de Coastă, escadrile de elicoptere, nave ale Marinei și alte resurse strategice.

Garda de Coastă, în colaborare cu Departamentul Apărării, a reușit să intercepteze 19 nave care transportau droguri în apropierea Insulelor Galapagos din Ecuador, pe coastele Venezuelei și Mexic, precum și în apele teritoriale ale Republicii Dominicane, Jamaica și Aruba, potrivit comunicatului oficial al instituției.

Conform comunicatului Gărzii de Coastă, confiscările de droguri au privat organizațiile criminale de peste jumătate de miliard de dolari venituri.

Autoritățile au publicat videoclipuri ale acțiunilor, care surprind desfășurarea a două interceptări separate. Într-unul dintre cazuri, oficialii au oprit vineri, 15 august, o navă rapidă la aproximativ 65 de kilometri sud-vest de Haiti. Nava fusese detectată de un aparat de patrulare maritimă, iar intervenția a condus la confiscarea a peste 1.615 livre (aproximativ 730 kilograme) de marijuana.