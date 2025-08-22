International Val de atacuri în Colombia. Peste 30 de răniți și 17 victime confirmate







Colombia este din nou zguduită de violențe, după ce un atentat cu mașină-capcană și un atac asupra unui elicopter al poliției au provocat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea a zeci de civili și militari, potrivit SkyNews.

Evenimentele, petrecute în orașul Cali și în regiunea Antioquia, au fost atribuite de autorități unor disidenți ai fostei gherile FARC, iar amploarea lor readuce în atenție fragilitatea securității interne.

Potrivit autorităților locale din sud-vestul orașului Cali, explozia a avut loc lângă o școală de aviație militară. O mașină încărcată cu explozibili a detonat, ucigând cinci persoane și rănind peste 30.

Incidentul a provocat panică în rândul locuitorilor și a ridicat întrebări legate de măsurile de securitate în apropierea obiectivelor strategice.

În paralel, în Antioquia, regiune cunoscută pentru activitățile de cultivare a frunzelor de coca, un elicopter al poliției care transporta personal însărcinat cu distrugerea plantațiilor ilegale a fost atacat cu o dronă.

Guvernatorul Andres Julian a confirmat că 12 oameni și-au pierdut viața în urma acestui atac coordonat, cel mai grav din ultima perioadă asupra forțelor de ordine.

Președintele Gustavo Petro a reacționat rapid, declarând că ambele atacuri poartă semnătura facțiunilor disidente ale FARC, care au refuzat să se dezarmeze după acordul de pace din 2016.

Șeful statului a subliniat că atacul asupra aeronavei ar fi fost o represalii la o recentă captură de cocaină atribuită Clanului del Golfo, unul dintre cele mai puternice carteluri de narcotrafic din țară.

Deși niciun grup nu a revendicat oficial atacurile, experții în securitate atrag atenția că tipul de armament utilizat – explozibili și drone – indică o strategie sofisticată, menită să transmită un mesaj clar autorităților: lupta pentru controlul rutelor de trafic de droguri este departe de a fi încheiată.

Aceste atacuri readuc în prim-plan fragilitatea păcii obținute cu mari eforturi în urmă cu aproape un deceniu.

Deși FARC a fost oficial dizolvat în 2017, grupările care au refuzat să semneze acordul continuă să opereze în zonele rurale, unde statul are o prezență limitată. Atât în Cali, cât și în Antioquia, populația civilă se teme de o nouă spirală a violenței, similară cu cea din anii 1990–2000.

La nivel internațional, comunitatea diplomatică urmărește cu atenție evenimentele. O eventuală recrudescență a conflictului ar putea afecta relațiile comerciale ale Columbiei și eforturile acesteia de a atrage investiții străine.

În plus, raportul recent al Națiunilor Unite privind creșterea suprafețelor cultivate cu coca – care au atins un record de 253.000 de hectare în 2023 – sugerează că presiunea economică din partea cartelurilor se intensifică