Justitie Bărbat rupt în bătaie de trei indivizi în fața unui cazino din Timișoara







Scene de o cruzime aparte, în plină stradă, în fața unui cazinou din Timișoara. Trei tineri de 18,19 și 20 de ani au snopit în bătaie un bărbat. Momentele în care victima, aflată la pământ, e lovită cu pumnii și cu picioarele au fost surprinse de camera de supraveghere.

Victima, în vârstă de 45 de ani, este internată în spital. Bărbatul are nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale. Camera de supraveghere a filmat momentul în care victima iese din local. E pe jumătate dezbrăcat. Este urmărit îndeaproape de agresori. Cei trei tineri îl pun la pământ pe bărbatul de 45 de ani. Agresorii îl lovesc cu pumnii și cu picioarele pe unde nimeresc. Par să fie orbiți de furie.

În filmare e surprins un alt bărbat. Acesta intervine și încearcă în zadar să pună capăt scenei violente. Cu ajutorul camerelor, indivizii au fost identificați. Anchetatorii i-au găsit rapid pe atacatori. Polițiștii au început cercetările. Este vorba despre trei tineri de 18, 19 și 20 de ani, toți din Timișoara.

Toți cei trei agresori, din Timișoara, au fost reținuți miercuri, 20 august, de către polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara. Ei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Încăierarea nu e una oarecare. Scenele pot fi cu greu privite din cauza violențe cu care se derulează. Pe filmare se vede cum unul dintre indivizi este de o agresivitate ieșită din comună. Își face loc printre ceilalți agresori și se năpustește asupra bărbatului căzut la pământ cu furie. Cară la pumni în corpul victimei ca într-un sac de box. Toți cei trei agresori au fost deja prezentați în fața instanței.Judecătorii din Timișoara au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile în acest dosar.