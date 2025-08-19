Justitie Scene incredibile la Călărași, opera a trei femei de 21,31 și 50 de ani







Trei femei din Călărași, în vârstă de 21, 31 și 50 de ani, au fost încătușate și conduse la secția de poliție, după ce una dintre ele a sunat nejustificat la 112 pentru a reclama un presupus act de violență domestică.

Incidentul s-a petrecut în data de 16 august, în jurul orei 17:56, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călărași au fost sesizați de o femeie de 31 de ani că ar fi fost agresată fizic de către concubinul său. Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit că femeia era, de fapt, implicată doar într-un conflict verbal cu partenerul ei și că nu existase vreo agresiune fizică.

Potrivit IPJ Călărași, toate cele trei femei erau în stare vădită de ebrietate și manifestau un comportament agitat. După ce apelanta a recunoscut că nu a fost agresată, polițiștii i-au adus la cunoștință că va fi sancționată contravențional pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgență 112. În acel moment, situația a degenerat rapid.

După anunțarea amenzii, cele trei femei au început să înjure și să se manifeste agresiv față de agenți. Cea mai violentă dintre ele, femeia de 50 de ani, a fost încătușată de polițiști. În timpul intervenției, tânăra de 21 de ani a devenit și ea agresivă.

Potrivit autorităților, aceasta „a lovit cu pumnii în piept, în mod repetat, un agent de poliție și l-a apucat de brațe, încercând să o elibereze pe femeia deja încătușată”.

Polițistul agresat a suferit o escoriație la antebrațul drept. Pentru a calma spiritele, agenții au fost nevoiți să încătușeze toate cele trei femei și să le ducă la secție, pentru audieri și continuarea cercetărilor. Incidentul a fost încadrat drept ultraj, fiind deschis un dosar penal în acest sens.

Tânăra de 21 de ani, care a lovit polițistul, a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior, pe 17 august, a fost prezentată în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași. Aceștia au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că apelarea abuzivă a numărului de urgență reprezintă o contravenție gravă și poate duce la sancțiuni serioase, mai ales dacă este urmată de comportament violent față de forțele de ordine.