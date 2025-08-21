International Soldați români trimiși în Irak, expuși la uraniu sărăcit. Comandanții ar fi știut







Foști militari români care au participat la misiunile din Irak acuză că au fost expuși la uraniu sărăcit, în timp ce conducerea armatei ar fi ascuns existența pericolului. Ei susțin că aparatura care putea măsura nivelul radiațiilor a rămas „sechestrată” în România, iar soldații au fost trimiși pe front fără a fi avertizați asupra riscurilor. „Comandanții știau”, au declarat ei.

În timpul celor două Războaie din Golf, din 1990 și 2003, Coaliția internațională condusă de Statele Unite a folosit masiv muniție cu uraniu sărăcit. Un raport realizat în 2014 de ONG-ul olandez PAX arată că peste 440 de tone de astfel de proiectile au fost lansate asupra țintelor irakiene, contaminând peste 300 de situri.

Datele oficiale confirmă amploarea distrugerilor. Conform Comandamentului Central al SUA, armata irakiană a pierdut 3.700 din cele 4.280 de tancuri, peste 2.400 de vehicule blindate și aproape întreaga artilerie grea. Folosirea acestui tip de armament a lăsat în urmă zone largi contaminate, cu efecte pe termen lung asupra mediului și sănătății populației.

Deși avertismentele existau, statele Coaliției nu au demarat programe de decontaminare extinse. Studiul PAX estima costurile la 30-45 de milioane de dolari – o sumă considerată modestă raportat la bugetele militare, dar care nu a fost niciodată alocată.

După 1991, medicii irakieni au început să observe o creștere a numărului de cancere și malformații la copii. În 2003, Organizația Mondială a Sănătății a încercat să inițieze o cercetare amplă privind efectele uraniului sărăcit, însă proiectul a fost blocat în Consiliul de Securitate al ONU de către SUA și Marea Britanie.

Chiar și bazele Coaliției au rămas contaminate. Numeroși militari occidentali au revenit acasă cu boli grave, unele incurabile, iar cazurile de deces după misiuni au ridicat semne de întrebare privind impactul armamentului folosit.

Soldații români au luptat în aceleași zone contaminate. Familiile și foștii militari reclamă că multe decese și îmbolnăviri ar fi legate de expunerea la uraniu sărăcit, dar Ministerul Apărării Naționale nu recunoaște oficial legătura.

Sursele militare care au vorbit despre aceste situații afirmă că România a refuzat prelevarea de probe radioactive din teatrele de operații.

„Comandanții știau, dar au blocat aflarea adevărului. Nu ne-au spus niciodată nimic”, povestește un veteran pentru Independentnews.

Decizia ar fi avut la bază o înțelegere tacită cu Statele Unite, care a impus participarea trupelor românești fără investigarea publică a riscurilor.

Un exemplu este cel al subofițerului Dragoș Nicolae Ghiță, din structurile de informații militare. Potrivit documentelor medicale citate de presă, acesta a fost diagnosticat cu contaminare la 44 de elemente chimice, inclusiv uraniu sărăcit. De ani de zile, el luptă pentru ca autoritățile române să recunoască legătura dintre starea sa de sănătate și misiunea din Irak.

Situația sa nu este singulară. Mai mulți veterani acuză că au plătit cu sănătatea sau chiar cu viața prețul unei tăceri impuse de comandamentele militare.