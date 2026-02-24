International

Ce spune emisarul lui Trump despre Nicușor Dan. Declarație neașteptată a oficialului american

Ce spune emisarul lui Trump despre Nicușor Dan. Declarație neașteptată a oficialului americanNicușor Dan, președintele României. Sursă foto: presidency.ro
Paolo Zampolli, emisar special al președintelui american Donald Trump, a vorbit într-un interviu despre relația bilaterală dintre România și Statele Unite, dar și despre întâlnirile recente dintre președintele României, Nicușor Dan, și secretarul de stat Marco Rubio, potrivit publicației inpolitics.

Ce spune emisarul lui Donald Trump, despre Nicușor Dan

Diplomatul american a amintit că l-a întâlnit pe Nicușor Dan anul trecut, în România, și a transmis o apreciere directă la adresa acestuia. „L-am întâlnit pe președintele Nicușor Dan anul trecut în România. Impresia mea este simplă: își ia responsabilitățile în serios și este dedicat țării sale”, a declarat Zampolli.

Acesta a subliniat profesionalismul și implicarea liderului român în promovarea intereselor României pe plan extern.

Paolo Zampolli

Paolo Zampolli. Sursă foto: X.com

Marco Rubio ar fi acceptat să vină în România

Totodată, Zampolli a anunțat că Marco Rubio a acceptat invitația de a vizita România în cursul acestui an, precizând că astfel de întâlniri contribuie la consolidarea relațiilor economice și politice dintre cele două state.

Costurile de finanţare în lei ale României ating minime istorice după decizia CCR. Dobânda la 5 ani a ajuns la sub 6% pentru prima dată după 2022
Suma fabuloasă câștigată de George Becali la table. Personajul celebru pe care l-a lăsat fără bani
Emisarul lui Donald Trump l-a menționat pe Hagi ca figură emblematică

În cadrul interviului, Paolo Zampolli a făcut referire și la activitatea Tamilei Cristescu, fostă consilieră la Consulatul României din New York. Aceasta a fost descrisă drept un „soldat extraordinar” al diplomației românești, fiind apreciată pentru eforturile depuse în promovarea intereselor țării la nivel internațional.

Dincolo de componenta politică, emisarul american a vorbit și despre rolul sportului în diplomație. L-a menționat pe Gheorghe Hagi ca figură emblematică și a evidențiat impactul pozitiv al fotbalului în relațiile internaționale. „Fotbalul poate uni oamenii într-un mod în care politica uneori nu poate”, a spus Zampolli.

În final, acesta a remarcat importanța strategică a României în regiune, menționând că proiecte precum Coridorul Vertical de Gaze și dezvoltarea noilor tehnologii nucleare reprezintă domenii în care cooperarea dintre România și Statele Unite este așteptată să continue și să se consolideze.

🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
România, ținta Iranului?
