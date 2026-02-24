International

Donald Trump a determinat Mexicul să predea 100 de lideri de cartel către SUA

Donald Trump a determinat Mexicul să predea 100 de lideri de cartel către SUADonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Președintele american Donald Trump a reușit să determine guvernul din Mexic să predea aproape 100 de lideri de cartel către Statele Unite pentru a fi judecați, după ce anul trecut i-a clasificat drept organizații teroriste străine și a exercitat presiuni pentru cooperare, potrivitNY POST.

Trump a cerut 100 de lideri de cartel

Printre cei transferați se numără și fratele lui Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul violent al cartelului Jalisco New Generation (CJNG), ucis recent de armata mexicană.

Departamentul de Justiție al SUA a precizat că mulți dintre cei 92 de suspecți trimiși în America erau deja solicitați pentru extrădare, dar cererile nu fuseseră onorate în timpul administrației Biden. Mexicul a început să îi ridice și să îi transfere în SUA ca urmare a unei abordări mai ferme inițiate de administrația Trump, potrivit oficialilor americani.

protest mexic

Proteste violente în Mexic / sursa foto: captura video

„Așa cum a subliniat președintele Trump, cartelurile sunt grupuri teroriste, iar Departamentul de Justiție este dedicat distrugerii acestora și a bandelor transnaționale”, a declarat procurorul general Pam Bondi, referindu-se la primul val de transferuri început în februarie anul trecut.

„Vom urmări penal acești criminali până la limitele legii, în onoarea agenților curajoși care și-au dedicat viața protejării oamenilor nevinovați de violența cartelurilor.”

Cine va fi transferat în SUA

Printre persoanele transferate se numără Antonio Oseguera Cervantes, cunoscut sub porecla Tony Montana, acuzat de trafic de cocaină și metamfetamină și implicat în conducerea CJNG alături de „El Mencho”.

judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

În ianuarie, autoritățile americane au preluat și un alt lider al cartelului Sinaloa, Pedro Inzunza Noriega, împreună cu fiul său, Pedro Inzunza Coronel, care conduceau una dintre cele mai mari rețele de producție a fentanylului din lume.

În total, armata mexicană a transportat 92 de infractori periculoși către SUA în trei tranșe, începând din februarie 2025. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni variind de la trafic de droguri și persoane, spălare de bani, până la crimă organizată și omor.

Când vor avea loc procesele

Procesele se vor desfășura în 13 state americane și în Districtul Columbia. Cei condamnați își vor ispăși pedepsele în SUA înainte de a fi deportați în țara de origine, mulți fiind însă expuși la condamnări pe viață.

Serviciul de Marshals din SUA, responsabil cu extrădarea suspecților de crime transfrontaliere, a salutat eforturile lui Trump și Bondi.

„Leadership-ul președintelui Trump și al procurorului general Bondi demonstrează angajamentul lor ferm de a aduce acești criminali în fața justiției. Mesajul este clar: justiția nu se oprește la granițe”, a declarat directorul USMS, Gadyaces S. Serralta.

