Consolidare militară extinsă a SUA în Orientul Mijlociu înaintea noilor discuții cu Iranul

Statele Unite ale Americii și-au consolidat una dintre cele mai semnificative prezențe militare din ultimii ani în Orientul Mijlociu, într-un context de tensiuni crescute cu Republica Islamică Iran.

Această consolidare militară are loc în paralel cu runde de negocieri privind programul nuclear iranian, dar și cu avertismente privind posibile opțiuni militare dacă Iranul nu acceptă un acord considerat satisfăcător de Washington.

Analiștii și oficialii militarilor americani evaluează desfășurarea ca fiind una dintre cele mai ample mobilizări de forțe navale, aeriene și de apărare antirachetă din ultimele două decenii.

Statele Unite au ordonat desfășurarea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu, în contextul în care primul, USS Abraham Lincoln, se află deja în regiune împreună cu nave de escortă și aeronave.

Portavionul USS Gerald R. Ford, cel mai mare și nou din flota americană, a fost redirecționat din zona Caraibelor spre Golful Persic pentru a se alătura grupului existent.

Potrivit mai multor surse, această consolidare include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de luptă de generație modernă, aeronave de realimentare și sisteme de supraveghere și apărare antirachetă.

Datele publicate pe baza imaginilor satelitare și a monitorizării forțelor navale arată cel puțin 12 nave americane, pe lângă portavioane și numeroase avioane de luptă, apropiindu-se din ce în ce mai mult de apele din jurul Iranului.

Un oficial militar american, vorbind sub protecția anonimatului pentru agenția Reuters, a declarat că planificarea actuală este mai complexă decât la alte episoade de tensiune și „ar putea conduce la un conflict de o amploare semnificativ mai mare”.

Pe lângă desfășurarea navală, Statele Unite și-au întărit poziția aeriană în Orientul Mijlociu. Imagini din satelit analizate de publicații internaționale arată o creștere semnificativă a prezenței de avioane – inclusiv F-35, F-15, avioane de realimentare și aeronave de supraveghere – la baze militare din Iordania, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Această creștere de forțe sugerează că Washingtonul își consolidează capacitatea de a executa operațiuni rapide și susținute în eventualitatea unei confruntări.

De asemenea, Comandamentul Central al SUA a trimis zeci de avioane-cisternă pentru a susține operațiuni aeriene extinse, peste 50 de avioane de luptă și două grupuri maritime — toate elementele contribuind la un „mix” considerabil de forțe navale, aeriene și antirachetă poziționate strategic în regiune.

Președintele american Donald Trump a stabilit o perioadă limite de negocieri cu Iranul, afirmând că o decizie asupra viitorului relațiilor și programului nuclear va fi clară în termen de aproximativ 10-15 zile.

Dacă Iranul nu acceptă propunerile americane, Trump a avertizat că vor urma „consecințe reale”, semnalând astfel o combinație de diplomație și presiune militară.

În același timp, Iranul a anunțat exerciții militare în strâmtoarea strategică Ormuz, inclusiv închiderea temporară a acesteia pentru exerciții, o mișcare considerată neobișnuită și menită să transmită un mesaj de forță.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele consumate la nivel global.

Președintele Trump a oferit unele declarații privind importanța negocierilor, dar și necesitatea de a menține presiunea.

Într-o intervenție televizatã, Trump a afirmat că negocierile cu Iranul au fost „dificile” și că, uneori, „trebuie să existe teamă” pentru a ajunge la rezultate.

Diplomații din ambele tabere s-au întâlnit recent pentru noi runde de negocieri indirecte, mediate de Oman, stat tradițional implicat în facilitarea dialogului dintre Washington și Teheran.

Această rundă, desfășurată la Geneva, a vizat în special dosarul nuclear iranian, în vremuri în care cele două părți se află sub presiuni interne și externe majore.

Delegațiile americane și iraniene au căutat un teren comun, deși analiști citați în mass-media internațională consideră că șansele unui acord sunt reduse dacă ambele părți rămân ferme în pozițiile lor.

Analiști independenți și experți militari pun în context această consolidare militară ca pe o demonstrație de forță menită să descurajeze acțiuni iraniene considerate destabilizatoare.

Desfășurarea portavioanelor, avioanelor și sistemelor de apărare include capabilități proiectate pentru „operațiuni de mai multe săptămâni”, potrivit unor oficiali militari americani.

În același timp, experții atrag atenția asupra riscurilor unei escaladări regionale, întrucât Iranul dispune de un arsenal semnificativ de rachete și multiple grupări proxy care ar putea reacționa rapid în cazul unui conflict deschis.

Teheranul a avertizat că, în eventualitatea unui atac, bazele și activele americane vor fi considerate ținte legitime în autoapărare, conform unor declarații oficiale transmise către Organizația Națiunilor Unite. Iranul afirmă că nu va începe un conflict, dar va răspunde dacă este atacat.

De asemenea, unele forțe regionale și parteneri geopolitici ai Iranului, precum Rusia și China, au oferit doar sprijin limitat, ceea ce indică dificultatea Teheranului de a construi o coaliție semnificativă pentru contracararea influenței militare americane.

Consolidarea militară a Statelor Unite în Orientul Mijlociu reflectă o strategie dublă: diplomație continuă pentru un eventual acord nuclear și menținerea unei capabilități militare robuste pentru situațiile în care negocierile ar eșua.

Cu portavioane, nave de luptă, avioane de generație avansată și sisteme antirachetă, Washingtonul își poziționează forțele pentru a răspunde prompt oricărei decizii politice privind Iranul.

Contextul rămâne fluid, cu negocieri în desfășurare și presiuni militare semnificative, ceea ce sugerează că evoluțiile din următoarele săptămâni vor avea un impact considerabil asupra stabilității regionale.