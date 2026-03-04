International

Regatul Unit nu va intra într-un război cu Iranul fără justificare legală și plan clar, afirmă premierul Starmer

Regatul Unit nu va intra într-un război cu Iranul fără justificare legală și plan clar, afirmă premierul StarmerIsrael și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X
Premierul britanic Keir Starmer a declarat, potrivit agenției EFE, că Regatul Unit nu se va implica în războiul început de SUA și Israel împotriva Iranului fără o justificare legală și un plan viabil.

Regatul Unit nu se va alătura SUA și Israelului în războiul împotriva Iranului

Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că Regatul Unit nu va participa oficial la un conflict împotriva Iranului fără o bază legală solidă și un plan operațional clar, menținând astfel poziția exprimată anterior. Declarația a fost făcută în cadrul intervenției săptămânale din Camera Comunelor, în contextul tensiunilor recente din Golf.

Starmer a amintit că sâmbătă a respins cererea Statelor Unite de a folosi baze militare britanice pentru atacuri împotriva Iranului, subliniind că nu poate angaja țara într-un război fără certitudinea că există justificare legală și obiective bine definite.

Lucrul pe care nu am fost dispus să-l fac sâmbătă era acela ca Regatul Unit să se alăture unui război, cu excepția cazului în care aș fi fost convins că există o bază legală și un plan bine gândit și viabil. Aceasta este în continuare poziția mea”, a explicat Starmer după ce opoziția a întrebat de ce Forțele Aeriene Regale Britanice (RAF) nu participă la operațiuni alături de aliați.

Keir Starmer

Keir Starmer. Sursa foto: Facebook

Autorizarea măsurilor defensive

În același timp, premierul a autorizat folosirea bazelor britanice în „scopuri defensive”, după ce Iranul a ripostat bombardamentelor americane și israeliene prin atacuri cu rachete și drone asupra bazelor militare americane din regiune.

Starmer a subliniat că decizia are rolul de a proteja cetățenii britanici aflați în zonă, nu de a extinde implicarea Regatului Unit într-un război larg.

Regatul Unit, criticat de Donald Trump, după ce SUA și Israel au început războiul cu Iran

Decizia Londrei a stârnit critici din partea fostului președinte american Donald Trump, care a afirmat că a fost „foarte puțin cooperantă” în atacurile împotriva Iranului și că blocarea inițială a bazei de pe insula Diego Garcia a obligat aeronavele americane „să zboare mai multe ore”.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de această măsură, sugerând că a afectat eficiența operațiunilor militare.

Măsuri britanice de protecție a personalului militar

Guvernul britanic a luat, de asemenea, măsuri de protecție pentru personalul său militar. În Cipru, un distrugător și elicoptere Wildcat cu capacități anti-dronă au fost desfășurate la baza Akrotiri, care a fost atacată luni de o dronă iraniană.

Această mișcare are scopul de a asigura securitatea trupelor și a infrastructurii militare britanice în regiune, într-un context marcat de escaladarea tensiunilor între Iran, SUA și Israel.

