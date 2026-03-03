Starmer: Marea Britanie permite utilizarea bazelor în scop defensiv, dar acționează în interes național

Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a aflat luni în mijlocul unei intense dezbateri politice interne după ce a explicat și a apărat deciziile guvernului în contextul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Criticat de președintele american Donald Trump pentru că nu a sprijinit inițial loviturile occidentale împotriva Iranului, Starmer a reafirmat că politicile externe ale Regatului Unit sunt determinate de „lege și de interesul național”, respingând cererile care, în opinia sa, ar fi implicat Marea Britanie într-un conflict extins fără o bază legală clară.

În același timp, tensiunile region­ale au afectat direct forțele britanice aflate în bazele strategice din regiune, în special în Cipru, unde un atac cu dronă asupra unei baze militare britanice a intensificat îngrijorările referitoare la implicarea directă a Marii Britanii în criza orientală.

Prin această analiză jurnalistică detaliată, vom explora criticile formulate de Donald Trump, răspunsul lui Keir Starmer, precum și implicarea militară britanică în Cipru și în Orientul Mijlociu cu referințe clare și linkuri către sursele utilizate.

Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat semnificativ după loviturile combinate ale Statelor Unite și Israelului împotriva unor ținte din Iran, lovituri care au culminat cu uciderea liderului suprem al statului iranian, Ayatollahul Ali Khamenei. În această situație, Washingtonul a cerut aliaților să sprijine operațiunile militare împotriva Teheranului.

Starmer a ținut un discurs în Parlament în care a explicat motivele pentru care Marea Britanie nu a participat la „loviturile inițiale împotriva Iranului” și a argumentat că Regatul Unit nu va lua parte la „acțiunile offensive” în curs, chiar dacă a acceptat să permită utilizarea unor baze britanice în operațiuni „defensive” în sprijinul aliaților americani.

„Nu am fost implicați în loviturile inițiale împotriva Iranului și nu ne vom alătura acțiunilor offensive acum. Dar, în fața bombardamentului de rachete și drone al Iranului, ne vom proteja poporul din regiune”, a declarat Starmer în fața parlamentului.

„Președintele Trump și-a exprimat dezacordul față de decizia noastră de a nu ne implica în atacurile inițiale, dar este datoria mea să judec ce este în interesul național al Marii Britanii. Asta am făcut și eu și susțin asta.”

Declarațiile lui Starmer reflectă o abordare focalizată pe protejarea intereselor britanice și evitarea unui angajament militar total într-un conflict regional complex, o abordare care amintește de dezbaterile interne privind implicarea în războiul din Irak din 2003.

Președintele american Donald Trump a criticat ferm decizia prim-ministrului britanic de a nu sprijini inițial loviturile împotriva Iranului.

Într-un interviu acordat publicației Daily Telegraph, și reluat de The Telegraph, Trump a declarat că Starmer a fost prea ezitant și că „probabil chestia asta nu s-a mai întâmplat niciodată între țările noastre”.

El a susținut că Marea Britanie a întârziat prea mult în a permite folosirea bazelor britanice pentru operațiuni militare americane și a transmis că este „foarte dezamăgit de Keir” pentru felul în care a abordat această problemă.

Trump a criticat, de asemenea, decizia guvernului britanic de a transfera suveranitatea arhipelagului Chagos către Mauritius, considerând că aceasta poate pune în pericol utilitatea viitoare a bazei militare de la Diego Garcia pentru forțele americane.

Aceste remarci ale președintelui Trump evidențiază tensiunile diplomatice dintre Washington și Londra în ceea ce privește strategia militară în Orientul Mijlociu și modul în care aliații occidentali pot coopera în contextul unei crize regionale majore.

Principalele reproșuri formulate de Trump includ:

Întârzierea acordului privind utilizarea bazelor britanice pentru operațiuni militare americane;

Preocupările privind legalitatea intervențiilor, sugerate de ezitarea britanică;

Impactul deciziilor diplomatice recente, precum transferul suveranității Insulelor Chagos, asupra cooperării militare viitoare;

Percepția unei cooperări mai slabe decât așteptată între doi aliați tradiționali.

Aceste critici subliniază divergențele de abordare între administrațiile britanică și americană privind politica externă și participarea în operațiuni militare internaționale.

Marea Britanie menține, de zeci de ani, baze militare în Cipru, moștenite din perioada de dominație colonială și proiectate să servească drept punct strategic în Marea Mediterană și pentru operațiuni regionale.

Două zone suverane de bază britanice — Akrotiri și Dhekelia — rămân teritorii britanice în interiorul Ciprului. Începând din 1960, aceste baze servesc ca puncte operaționale pentru forțele aeriene și navale ale Regatului Unit.

Prezența militară britanică include:

RAF Akrotiri — o bază aeriană folosită pentru operațiuni de supraveghere și intervenții în Orientul Mijlociu;

Dhekelia Airfield — un aerodrom auxiliar folosit pentru logistică, antrenament și activități militare conexe.

Pe baza acestei prezențe istorice, forțele britanice sunt frecvent implicate în activități regionale, fie pentru operațiuni defensive, fie pentru sprijin în misiuni internaționale anti-teroriste, sau ca punct de logistică pentru angajamentele în zone precum Siria și Irak.

În ultimele zile, tensiunile din regiune au afectat direct activitățile militare britanice. Baza aeriană RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită la miezul nopții de o dronă suspectată a fi una de tip iranian Shahed, provocând pagube materiale minore, fără victime. Autoritățile britanice au ridicat nivelul de securitate și au anunțat măsuri defensive sporite.

Incidentul a fost consemnat și de agențiile internaționale de presă, care au menționat că atacul a fost parte a unei serii de acțiuni iraniene și ale aliaților săi, menite să răspundă la loviturile americane și israeliene asupra Iranului.

În plus, autoritățile britanice au informat că două rachete lansate de Iran au traversat spațiul Aerian al Ciprului, fără a lovi ținte țintite, dar subliniind gradul ridicat de risc pentru infrastructura militară britanică din zonă.

Bazele britanice din Cipru nu sunt doar puncte geografice, ci elemente strategice active în abordările militare occidentale din Orientul Mijlociu.

În trecut și în prezent, RAF Akrotiri a servit ca bază pentru operațiuni împotriva grupărilor teroriste sau în cadrul unor misiuni coordonate cu aliații occidentali, inclusiv Franța, în Siria.

De exemplu, ianuarie 2026 a văzut o operațiune comună franco-britanică împotriva unei rețele a grupării Statului Islamic în Siria, în care avioane britanice au operat de pe aeroportul din Akrotiri.

Mai mult, forțele britanice din Cipru și regiune se află într-o stare de pregătire ridicată pentru a face față amenințărilor emergente și a sprijini misiuni defensive sau evacuări, dacă situația o impune.

În timp ce liderii britanici subliniază că Marea Britanie nu este în război, atacurile recente asupra bazei Akrotiri și posibilitatea unei escaladări păstrează presiunea asupra guvernului de la Londra.

Conform unor surse, liderii din Uniunea Europeană au reafirmat solidaritatea cu Cipru, iar Grecia s-a angajat să sprijine insula în cazul unei escaladări a conflictului.

În contextul acestor evoluții, Starmer și alți oficiali britanici subliniază necesitatea respectării dreptului internațional, protejării cetățenilor și evitării implicării într-un conflict mai amplu fără un cadru legal clar.

Criza actuală din Orientul Mijlociu și reacțiile la deciziile politice ale premierului Keir Starmer reflectă complexitatea geopolitică a regiunii și provocările cu care se confruntă aliații occidentali în gestionarea unui conflict regional extins.

Criticile venite din partea președintelui Donald Trump subliniază tensiunile dintre strategiile diplomatice și militare ale diferiților parteneri, în timp ce incidentele recente din Cipru arată că România militară britanică continuă să fie implicată în mijlocul evoluțiilor dramatice ale situației de securitate.

Pe măsură ce situația evoluează, deciziile politice și militare ale Marii Britanii vor rămâne un punct de interes atât pentru publicul intern britanic, cât și pentru comunitatea internațională.