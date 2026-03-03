EVZ Special

Un singur european a putut supune Persia! Români celebri care au ajuns în Persia

Iranul, fie că s-a numit Persia sau Iran, fie că a fost monarhie laică sau republică islamică a fost mereu o provocare.  Este de ajuns să citim „Istoriile” lui Herodot ca să vedem cum funcționa Persia ca stat.

Cine a avut ideea cuceririi Persiei de către europeni?

În fapt, succesul de după 334 al lui Alexandru Macedon în Imperiul Persan fusese prevestit de „Expediția celor 10 000” nemurită într-o lucare de către Xenophon, „Anabasis”. Imperiul Persan cuprindea atunci, dincolo de teritoriul clasic al civilizației medo-persane și actualul Israel, Libanul de astăzi, Turcia de astăzi, Irakul de astăzi și teritorii în Caucaz. „Cei 10 000” fuseseră grecii care interveniseră în conflictul fratricid dintre Cyrus III cel Tânăr, uzurpator și fratele său Artaxerxes III Nothon, împăratul „constituțional”, „șahul-regele regilor”.  Ei îl susțineau pe uzurpator. Bătălia de la Cunaxa din anul 400 î.Hr., a fost câștigată de uzurpator dar uzurpatorul a murit rănit grav imediat după luptă.

Xenophon i-a repatriat pe greci, via Marea Neagră, călătorind fără hărți. El a observat că Imperiul era prăbușit intern, ceea ce a determinat celebri gânditori greci precum Isokrates Atenianul, unul din marii oratori să recomande invazia greacă a Persiei. El a crezut că o va face Iason din Pheres, apoi Filip al II-lea.

Alexandru Macedon, unicul cuceritor european al Persiei

O va face Alexandru Macedon, care după bătăliile de la Issos, Granicos, Gaugamela a reușit să îl înfrângă pe Darius III Codomanul, ultimul rege persan Achemendid.

El a străbătut spre „India”, de fapt până spre zona Afghanistan-Pakistan de astăzi, teritoriul persan, trecând prin asprele regiuni dominate de Achemenizi, Sogdiana, Bactriana (Bactria), Arachosia și Gedrosia, cucerite în intervalul 329-325 î.Hr. Vorbim de teritorii care astăzi se găsesc în Turkmenistan,  Uzbekistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Iranul de Sud-Est.

Românii celebri care au ajuns în Persia

În perioada 1711-1723, aflat în Rusia, fostul Domn al Moldovei Dimitrie Cantemir l-a însoțit pe Țarul Petru cel Mare al Rusiei, în Caucaz, unde a cartografiat granițele ruso-persane, Cantemir vorbea și scria în limba persană, a făcut însemnări în a sa lucrare dedicată creșterii și decăderii Imperiului Otoman.

În 1905 și 1908-1909, doi români celebri ajung în Persia. În 1905, prințul George Valentin Bibescu merge cu o mașină de la Galați până la Teheran. Același drum, din București, spre Teheran și Ispahan îl face și Henri Coandă în 1908-1909. În 1927, Henri Coandă proiectează și construiște pe țărmul Golfului Persic cisterne și depozite subterane pentru petrol din beton ganutat, fiind contactat de o companie franceză care exploata petrol în Persia.

Proiecte speciale