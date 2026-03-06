Social

Opera Națională București, surpriză artistică pentru călătorii aflați în tranzit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de Ziua Internațională a Femeii

Comentează știrea
Opera Națională București, surpriză artistică pentru călătorii aflați în tranzit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de Ziua Internațională a FemeiiSursa foto: Opera Națională București

Opera Națională București, în parteneriat cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București, a marcat Ziua Internațională a Femeii, vineri, 6 martie, ora 11:00, cu o acțiune artistică care s-a desfășurat în incinta culoarului de „Plecări”.

Opera Națională București

Sursa foto: Opera Națională București

„Aripi, Inimi și un Tango” este o activare artistică ce a transformat pentru câteva minute aeroportul într-un cadru cinematografic, unde eleganța baletului și pasiunea tango-ului au întâlnit vibrația plecărilor și a revederilor. Dansul apare firesc, ca o prelungire a emoțiilor deja prezente, îmbrățișări, promisiuni, zâmbete, lacrimi discrete. Fără scenă. Fără cortină. Doar oameni și artă. A fost o întâlnire neașteptată între rafinament și viața reală, un moment în care mișcarea a devint limbaj, iar muzica  punte între suflete. Pentru că, uneori, între două zboruri, se naște un dans. Iar între sosiri și plecări, există un moment în care inima rămâne.

Opera Națională București

Sursa foto: Opera Națională București

Evenimentul și-a propus să să creeze o atmosferă aparte în cea mai aglomerată poartă aeriană a României, oferind un moment de bucurie și o surpriză călătorilor, personalului aeroportuar și tuturor celor prezenți.

Opera Națională București

Sursa foto: Opera Națională București

Prin această inițiativă, Opera Națională București își reafirmă dorința de a fi aproape de public nu doar în sala de spectacol, ci și în spații neconvenționale, aducând arta mai aproape de comunitate. Activarea dedicată femeii este un gest simbolic de apreciere și recunoștință pentru eleganța, forța și inspirația pe care femeile le aduc în societate.

Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
Opera Națională București

Sursa foto: Opera Națională București

Evenimentul face parte din seria de inițiative culturale ale Operei Naționale București menite să promoveze valorile artistice autentice, să încurajeze accesul la cultură și să consolideze legătura dintre instituție și publicul larg.

Opera Națională București

Sursa foto: Opera Națională București

Opera Națională București invită publicul să descopere și alte evenimente din stagiunea curentă, disponibile pe site-ul oficial (https://operanb.ro/) și pe canalele de social media.

Opera Națională București

Sursa foto: Opera Națională București

Sponsori: Sâmburești, Aqua Carpatica, BCR, Rețele Electrice și PPC Renewables

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Cineplex, Imperia Club, Nissa, Casa Espana, Sansha

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:14 - Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
18:07 - Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimi...
18:05 - Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
18:00 - Pe cine vizau coletele-capcană trimise de Rusia în Europa. Unul a explodat pe un aeroport din Marea Britanie
17:54 - Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de Lucescu
17:51 - MAE, despre situația fiicei lui Ponta: Nu apare în sistemul consular și nu putea fi pe listă

HAI România!

Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1

Proiecte speciale