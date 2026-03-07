Fane Vancică, reținut de polițiști pe aeroportul Henri Coandă. Ce acuzații i se aduc

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost reținut de polițiștii din București într-un dosar de șantaj, după ce a fost depistat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă la revenirea în România din Belgia.

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, bărbatul ar fi amenințat administratorul unei societăți comerciale pentru a-l constrânge să plătească lunar suma de 25.000 de lei.

Conform unor surse judiciare citate în anchetă, suspectul este Niță Cami, cunoscut sub porecla „Fane Vancică”.

Cercetările în acest caz au fost demarate în luna noiembrie 2025 de polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei.

Investigația este desfășurată sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc în perioada octombrie – noiembrie 2025.

În acest interval, suspectul ar fi amenințat administratorul unei firme cu acte de violență și chiar cu moartea.

Conform informațiilor transmise de polițiști, amenințările ar fi fost formulate în timpul unei discuții purtate într-un sediu al societății comerciale situat în Sectorul 3 al Capitalei.

Anchetatorii susțin că scopul ar fi fost determinarea victimei să accepte plata lunară a unei sume de bani.

Poliția afirmă că bărbatul ar fi cerut administratorului firmei suma de 25.000 de lei pe lună, sub forma unei așa-numite „taxe de protecție”.

Potrivit anchetatorilor, amenințările ar fi provocat victimei o stare puternică de temere.

Anchetatorii susțin că presiunile exercitate asupra administratorului nu s-ar fi limitat doar la amenințări directe.

Potrivit datelor din dosar, suspectul s-ar fi deplasat de mai multe ori în fața unui alt punct de lucru al firmei.

Aceste acțiuni ar fi avut loc în zilele de 31 octombrie, 4 noiembrie și 13 noiembrie 2025.

Punctul de lucru al societății este situat în Sectorul 1 al Capitalei.

Polițiștii afirmă că bărbatul ar fi desfășurat acțiuni menite să denigreze activitatea companiei.

Potrivit investigațiilor, suspectul ar fi abordat clienți sau potențiali clienți ai firmei.

În aceste situații, acesta ar fi transmis informații false despre serviciile oferite de companie.

Scopul ar fi fost acela de a determina clienții să nu mai apeleze la respectivele servicii.

Polițiștii consideră că aceste acțiuni ar fi avut rolul de a pune presiune asupra administratorului pentru a accepta plata sumei solicitate.

În timpul cercetărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul părăsise România și se afla în Belgia.

La data de 6 martie 2026, polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente l-au depistat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

În momentul revenirii în țară a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele său.

Suspectul a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

După administrarea probelor în dosar, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propuneri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Dosarul vizează infracțiunea de șantaj.