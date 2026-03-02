CNAB: Capacitatea de control la sosiri non-Schengen a fost extinsă cu posturi suplimentare

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a instituit patru posturi de control al documentelor pe fluxul de sosiri non-Schengen, la Aeroportul „Henri Coandă”, pentru a sprijini activitatea Poliției de Frontieră, în contextul operaţionalizării sistemului Entry/Exit (EES). „Aceste posturi suplimentare simplifică procesul de control”, a afirmat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Potrivit CNAB, capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară a fost extinsă prin deschiderea a încă două ghișee, „respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen”. „Aceste posturi suplimentare simplifică procesul de control şi contribuie direct la diminuarea timpului de aşteptare al pasagerilor”, a afirmat directorul general al CNAB.

Odată cu aplicarea noilor măsuri, pe fluxul de sosiri, pasagerii au la dispoziție șapte ghișee ale Poliției de Frontieră, care însumează 14 posturi de control.

Poliția de Frontieră a anunțat luni că sistemul de intrare/ieșire (EES) este operațional în toate punctele de trecere a frontierei. Sistemul funcționează în mai multe locații, inclusiv la Aeroportul „Henri Coandă”:

frontiera româno-moldovenească: Albiţa, Bumbăta, Galaţi (portuar), Galaţi (feroviar), Iaşi (feroviar), Sculeni;

frontiera româno-sârbă: Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orşova, Porţile de Fier II, Stamora-Moraviţa (feroviar), Jimbolia (feroviar);

frontiera româno-ucraineană: Halmeu (feroviar), Isaccea, Tulcea (portuar), Vicşani (feroviar);

frontiera maritimă (Marea Neagră): Constanţa, Constanţa-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina;

frontiera aeriană: Aeroport Henri Coandă - Otopeni;

frontiera fluvială (Dunărea): Calafat (portuar).

EES este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor din state terțe admiși pentru șederi de scurtă durată, de cel mult 90 de zile în orice interval de 180 de zile. Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice, respectiv imaginea facială și patru amprente digitale, și calculează automat durata șederii autorizate.

La prima intrare după operaționalizarea sistemului sunt colectate datele biometrice necesare pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea se face automat pe baza informațiilor deja înregistrate, ceea ce va reduce, pe termen lung, timpul de procesare la frontieră.

Dacă sunt îndeplinite condițiile legale de intrare, autoritățile permit accesul, îl înregistrează electronic și informează persoana asupra duratei autorizate a șederii. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, autoritățile înregistrează refuzul în sistem și îl comunică persoanei vizate.