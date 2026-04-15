Modernizări anunțate pe Aeroportul Henri Coandă. Lifturi, scări și trotuare rulante vor fi înlocuite

Aeroportul Henri Coandă. Sursă foto: facebook
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat finalizarea licitației pentru înlocuirea unor echipamente esențiale din Aeroportul Henri Coandă, în cadrul unui proces accelerat de modernizare. Proiectul vizează schimbarea ascensoarelor, scărilor rulante și trotuarelor rulante, urmând să fie implementat etapizat în următorii trei ani.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că a finalizat procedura de achiziție pentru înlocuirea echipamentelor de transport din aeroport.

Vor fi înlocuite 19 ascensoare, 19 scări rulante și 4 trotuare rulante. În același timp, vor fi modernizate două platforme destinate pasagerilor cu mobilitate redusă și vor fi montate suplimentar alte două astfel de instalații.

De asemenea, proiectul include realizarea unui sistem integrat de monitorizare a noilor echipamente și instalații modernizate.

Piesa României la Eurovision 2026 a devenit virală pe TikTok
Piesa României la Eurovision 2026 a devenit virală pe TikTok
Cea mai bogată femeie din Australia, obligată să-și împartă averea. Un conflict vechi de 13 ani s-a încheiat
Cea mai bogată femeie din Australia, obligată să-și împartă averea. Un conflict vechi de 13 ani s-a încheiat
Lifturi, scări și trotuare rulante vor fi înlocuite în trei ani

Valoarea contractului pentru aceste lucrări este de 24.390.592 de lei.

La licitația organizată de CNAB s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala București, în calitate de ofertant lider, alături de firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni și Creative Home Construct.

Lucrările vor fi realizate etapizat, pe o perioadă de trei ani, astfel încât impactul asupra pasagerilor să fie cât mai redus.

Stații de încărcare pentru mașini electrice vor fi instalate pe Aeroportul Henri Coandă

La începutul lunii aprilie, Compania Națională Aeroporturi București a anunțat și instalarea unor stații de încărcare pentru vehicule electrice în parcarea din apropierea terminalului Plecări. Șapte stații de încărcare ultra-rapidă vor fi disponibile pentru pasageri până la data de 29 iunie 2026, în baza unui contract încheiat cu PPC Blue România, compania care a câștigat licitația.

Fiecare stație va avea câte două puncte de încărcare, ceea ce înseamnă un total de 14 puncte disponibile. Puterea totală instalată va fi de 1,4 MW, iar puterea absorbită va ajunge la 1,2 MW. Reprezentanții companiei au arătat că introducerea acestor soluții vine în contextul creșterii numărului de pasageri care utilizează mașini electrice și solicită servicii moderne și accesibile.

Inițiativa face parte din programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare și de reducere a amprentei de carbon, prin încurajarea mobilității sustenabile și diversificarea serviciilor oferite la standarde ridicate.

14:42 - Philip Morris International prezintă Raportul de valoare pentru anul 2025: „Schimbarea în mișcare”
14:40 - Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
14:40 - Liviu Mihaiu: Peter Magyar e mai anti-român decât Viktor Orban
14:40 - Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
14:31 - Piesa României la Eurovision 2026 a devenit virală pe TikTok
14:24 - Proiectele energetice ale României, în atenția EXIM Bank. Discuții în SUA pentru finanțare și tehnologie

Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Liviu Mihaiu: Peter Magyar e mai anti-român decât Viktor Orban
Liviu Mihaiu: Peter Magyar e mai anti-român decât Viktor Orban
Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e

