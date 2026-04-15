Modernizări anunțate pe Aeroportul Henri Coandă. Lifturi, scări și trotuare rulante vor fi înlocuite

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat finalizarea licitației pentru înlocuirea unor echipamente esențiale din Aeroportul Henri Coandă, în cadrul unui proces accelerat de modernizare. Proiectul vizează schimbarea ascensoarelor, scărilor rulante și trotuarelor rulante, urmând să fie implementat etapizat în următorii trei ani.

Vor fi înlocuite 19 ascensoare, 19 scări rulante și 4 trotuare rulante. În același timp, vor fi modernizate două platforme destinate pasagerilor cu mobilitate redusă și vor fi montate suplimentar alte două astfel de instalații.

De asemenea, proiectul include realizarea unui sistem integrat de monitorizare a noilor echipamente și instalații modernizate.

Valoarea contractului pentru aceste lucrări este de 24.390.592 de lei.

La licitația organizată de CNAB s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala București, în calitate de ofertant lider, alături de firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni și Creative Home Construct.

Lucrările vor fi realizate etapizat, pe o perioadă de trei ani, astfel încât impactul asupra pasagerilor să fie cât mai redus.

La începutul lunii aprilie, Compania Națională Aeroporturi București a anunțat și instalarea unor stații de încărcare pentru vehicule electrice în parcarea din apropierea terminalului Plecări. Șapte stații de încărcare ultra-rapidă vor fi disponibile pentru pasageri până la data de 29 iunie 2026, în baza unui contract încheiat cu PPC Blue România, compania care a câștigat licitația.

Fiecare stație va avea câte două puncte de încărcare, ceea ce înseamnă un total de 14 puncte disponibile. Puterea totală instalată va fi de 1,4 MW, iar puterea absorbită va ajunge la 1,2 MW. Reprezentanții companiei au arătat că introducerea acestor soluții vine în contextul creșterii numărului de pasageri care utilizează mașini electrice și solicită servicii moderne și accesibile.

Inițiativa face parte din programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare și de reducere a amprentei de carbon, prin încurajarea mobilității sustenabile și diversificarea serviciilor oferite la standarde ridicate.