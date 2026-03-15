Ambasada SUA din Baghdad, atacată. Americanii din Irak, îndemnați să plece din țară

Ambasada Statelor Unite din Baghdad a fost vizată sâmbătă de un atac, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Incidentul a avut loc la scurt timp după mai multe lovituri aeriene îndreptate împotriva unui grup armat pro-iranian influent. În urma acestor atacuri, trei combatanți au fost uciși, potrivit unor surse din domeniul securității citate de AFP.

Autoritățile americane nu au oferit informații legate de această lovitură. În schimb, reprezentanța diplomatică a transmis un avertisment pentru cetățenii americani aflați în Irak, cerându-le să părăsească țara „imediat”.

În aceeași seară, o bază militară situată la aeroportul internațional din capitala irakiană a fost vizată de un atac cu drone. Potrivit unor responsabili de securitate, una dintre drone s-a prăbușit în afara perimetrului bazei.

„O dronă a căzut în afara zidului de incintă, pe depozite şi structuri temporare, provocând un incendiu”, a declarat pentru AFP una dintre surse.

Baza fusese folosită până recent de forțe ale coaliției internaționale antijihadiste conduse de Statele Unite.

Situația de securitate din Irak s-a deteriorat în contextul războiului declanșat la 28 februarie de Israel și SUA împotriva Iran. Conflictul a amplificat tensiunile din regiune și a atras Irakul în confruntare.

Grupări irakiene pro-iraniene revendică frecvent atacuri cu drone asupra militarilor americani sau asupra unor obiective strategice, inclusiv instalații petroliere. În paralel, pozițiile acestor facțiuni sunt vizate de lovituri aeriene atribuite Washingtonului sau Israelului.

Sâmbătă dimineață, nn jurnalist AFP aflat în capitala irakiană a observat un fum negru ridicându-se deasupra ambasadei americane, situată în Zona Verde din Baghdad, un perimetru puternic securizat unde se află instituții guvernamentale, misiuni diplomatice și organizații internaționale.

Reprezentanții ambasadei au transmis că „milițiile teroriste pro-iraniene au atacat în repetate rânduri” Zona Verde și au menționat „atacuri repetate” și în apropierea aeroportului din Erbil, precum și în zona consulatului american.

Diplomații americani au avertizat populația să evite deplasările către sediile diplomatice. „Nu încercaţi să vă deplasaţi la ambasada din Bagdad sau la consulatul din Erbil, având în vedere riscul de rachete şi drone”, se arată în mesaj.

Atacul asupra ambasadei vine la doar câteva ore după o operațiune militară care a vizat poziții ale grupării Brigăzile Hezbollah, considerată organizație teroristă de către Washington.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, o rachetă a lovit o locuință din cartierul Arassat, o zonă rezidențială de lux din Baghdad, folosită drept sediu de această facțiune armată.

Potrivit unui responsabil din coaliția paramilitare Hachd al-Chaabi, trei combatanți pro-iranieni au fost uciși în urma bombardamentului.

Explozia a fost urmată de intervenția echipajelor de urgență, iar martorii au relatat că sirenele ambulanțelor au răsunat în cartier.

„Nimeni din cartier nu ştia că această casă era ocupată de Brigăzile Hezbollah”, a declarat un locuitor din zonă.

Printre cei uciși se află și comandantul Abu Ali al-Amiri, iar organizația a organizat ulterior funeralii în capitala irakiană. La aproximativ două ore după primul bombardament, un alt atac aerian a vizat un vehicul aflat lângă un pod din estul orașului Baghdad.Inițial, surse din domeniul securității au anunțat un mort. Ulterior, conducerea Hachd al-Chaabi a precizat că un membru al Brigăzilor Hezbollah a fost rănit.

Gruparea face parte din rețeaua „Rezistența islamică din Irak”, o alianță de miliții pro-iraniene care revendică frecvent atacuri cu rachete și drone asupra bazelor unde sunt staționați militari americani în Irak și în alte zone din Orientul Mijlociu.