Atac asupra zăcământului de gaze Pars din Iran. Escaladare majoră cu impact asupra securității energetice globale

Un nou episod de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu a avut loc după ce zăcământul de gaze Pars, cel mai important activ energetic al Iranului, a fost lovit miercuri. Informația relatată de Reuters a fost confirmată de surse din regiune, fiind pentru prima dată când infrastructura energetică iraniană din Golful Persic este vizată direct în actualul conflict.

Zăcământul Pars este sectorul iranian al celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, împărțit cu Qatar în zona Golfului Persic.

Importanța sa este majoră pentru echilibrul energetic global, iar orice afectare a infrastructurii poate avea efecte directe asupra piețelor internaționale.

Potrivit agenției iraniene Fars, în urma atacului au fost lovite rezervoare de gaze și părți ale unei rafinării. Muncitorii au fost evacuați, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a stinge incendiile izbucnite.

Presa israeliană a relatat pe larg că atacul ar fi fost efectuat de Israel, cu acordul Statelor Unite, însă armata israeliană nu a oferit un răspuns oficial solicitărilor de confirmare.

În schimb, autoritățile din Qatar au calificat incidentul drept un atac israelian, fără a menționa implicarea directă a SUA.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a descris acțiunea drept o escaladare „periculoasă şi iresponsabilă”, avertizând asupra riscurilor pentru securitatea energetică globală.

Ca reacție rapidă, Gărzile Revoluționare Iraniene au transmis avertismente către statele din regiune.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar au fost îndemnate să își evacueze anumite instalații energetice, pe fondul riscului de extindere a conflictului.

Aceste avertismente indică temeri legate de posibile represalii și de extinderea confruntărilor către alte obiective strategice din regiune.

Până în prezent, SUA și Israel au evitat să vizeze infrastructura energetică din Golful Persic, tocmai pentru a nu destabiliza piața globală.

Atacul asupra Pars sugerează însă o schimbare de abordare, după aproape trei săptămâni de conflict fără semne de detensionare.

Această evoluție crește riscul unor reacții în lanț, inclusiv asupra altor producători de energie din regiune.

Fires rage at the world's largest natural gas field South Pars, Iran, struck by Israeli-American forces, multiple phases of processing capacity critically hit and taken offline. — March 18, 2026

În paralel, conflictul a continuat și pe alte fronturi. Israelul a anunțat că l-a ucis pe ministrul iranian al informațiilor, Esmail Khatib, la scurt timp după eliminarea unui alt oficial de rang înalt, Ali Larijani.

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a declarat: „Nimeni din Iran nu are imunitate şi toată lumea se află în vizor”.

În același timp, forțele israeliene au intensificat atacurile și asupra Beirut, unde au fost distruse clădiri de locuințe în unele dintre cele mai puternice bombardamente din ultimele decenii.

Escaladarea conflictului și atacul asupra infrastructurii energetice au avut efecte imediate asupra piețelor.

Prețurile combustibililor au crescut, iar în Statele Unite motorina a depășit pragul de 5 dolari pe galon, pentru prima dată de la criza inflaționistă din 2022.

Situația pune presiune politică asupra președintelui Donald Trump, în condițiile în care evoluția prețurilor la energie are impact direct asupra economiei și opiniei publice.

Atacul asupra zăcământului Pars reprezintă un punct de cotitură în conflictul din regiune.

Pentru prima dată, infrastructura energetică strategică este lovită direct, ceea ce ridică riscuri majore pentru aprovizionarea globală cu energie și pentru stabilitatea piețelor.