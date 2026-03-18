Apărarea antiaeriană saudită a interceptat patru rachete lansate spre Riad

Mai multe explozii puternice au fost auzite în Riad, capitala Arabiei Saudite, în contextul unor atacuri cu rachete atribuite Iranului. Autoritățile saudite au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat patru rachete balistice îndreptate spre oraș. Fragmente rezultate în urma interceptărilor au căzut în diferite zone ale capitalei.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele minute, cel puțin două explozii puternice au fost raportate în Riad, iar locuitorii au primit alerte pe telefoane care avertizau asupra unei „amenințări aeriene ostile”.

De asemenea, autoritățile au emis avertizări de urgență pentru Riad și al-Kharj prin sistemul național de alertă timpurie.

Escaladarea vine după amenințările lansate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, în urma unor bombardamente recente. În paralel, centrul energetic Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalație de producție de gaz natural lichefiat din lume, a fost evacuat. Compania QatarEnergy a anunțat oprirea temporară a activității.

Iranul a transmis anterior că ar putea viza infrastructura energetică din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

În acest context, lucrătorii din marile rafinării din regiune au fost evacuați, fiind pentru prima dată de la începutul conflictului când autoritățile avertizează asupra unui risc direct de atac aerian.

Centrala nucleară de la Bushehr, singura unitate operațională de acest tip din Iran, ar fi fost lovită de un proiectil, potrivit autorităților iraniene, informația fiind confirmată și de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Incidentul nu a provocat victime sau pagube materiale, însă a generat îngrijorări la nivel internațional, în contextul riscurilor majore asociate unor astfel de atacuri asupra infrastructurii nucleare.

Autoritățile iraniene au anunțat că atacul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale. Reprezentanții de la Teheran au condamnat ferm incidentul. Ei au avertizat că astfel de acțiuni încalcă normele internaționale și pot genera efecte grave la nivel regional.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că a fost informată despre situație. Potrivit instituției, un proiectil a lovit marți seara zona centralei nucleare de la Bushehr.