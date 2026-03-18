Marea miză pe care o are lumea occidentală în războiul din Iran. Ce ar însemna înfrângerea SUA

Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România l-a avut invitat, azi, pe deputatul AUR, Mihail Neamțu. Războiul din Iran și efectele sale a fost subiectul principal al emiciunii. Conflictul este în plină desfășurare, s-a amplificat mai mult decât s-a estimat inițial și pacea pare a fi tot mai departe.

Robert Turcescu a explicat că există o mare miză și pentru țările europene, occidentale, la nivel de imagine. Iar o înfrângere a SUA nu ar arăta deloc bine.

„O înfrângere a americanului, a lui Trump, în momentul de față, în Iran, una din aia, chiar și rușinoasă, ar însemna o înfrângere a întregii lumei occidentale. America în momentul de față, în ciuda disensiunilor dintre Statele Unite și Europa. este totuși vârful de lance al lumii occidentale.

Ne place, nu ne place, agresor, neagresor, greșeli, negreșeli. O înfrângele a lui Trump în Iran ar însemna în acest moment un dezastru. Pentru întreaga lume occidentală? Sau ne închipuim ca ayatollahii vor face punte către Ursula von der Leyen, către Macron că să vor îmbrățișa cu ei”, a spus Robert Turcescu.

Mihail Neamțu este de părere că, lideri din Europa, așa cum este cazul președintelui Franței, Emannuel Macron, fac declarații ce sunt bazate pe calcule politice, legate de războiul din Iran.

„Unele comentarii venite din mai ales Europa Occidentală pot să aibă în spate și un calcul electoral. Probabil că domnul Macron, când a spus că el este împotriva războiului și așa mai departe, a avut în vedere și un electorat care e tot mai numeros. Peste 10 milioane de islamici trăiesc în Franța și urăsc Izraelul.

Și, atenție, poziționarea mea este foarte moderată aici. Încă o dată, insist, Israelul are dreptul la autoapărare. Israelul este o țară înconjurată de inamici, care poate oricând să ceară ajutorul inclusiv Americii, ajutorul nostru. Dar ceea ce noi acum discutăm este altceva, o complicată poveste legată de situația economică globală”, a spus și deputatul AUR.