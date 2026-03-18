Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Ancheta disciplinară continuă

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a anunțat că a luat act de demisia angajatului despre care afirmase anterior că se afla în Dubai în timp ce era în concediu medical, precizând că procedurile declanșate nu vor fi oprite.

Funcționarul vizat este Vlad Jipa, consilier parlamentar în cadrul Direcției Județene Constanța a AEP, care și-a înaintat demisia printr-o scrisoare deschisă. Conducerea instituției urmează să emită ordinul de încetare a raporturilor de muncă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis că plecarea din instituție nu înlătură răspunderea pentru faptele analizate.

Reprezentanții instituției au reamintit că funcționarii publici au obligația de a-și îndeplini atribuțiile cu profesionalism, imparțialitate și integritate, conform Codului administrativ și Legii nr. 7/2004.

”Orice abatere de la aceste principii constituie faptă disciplinară. Domnul Vlad Jipa nu a respectat aceste cerinţe fundamentale, comportamentele manifestate de acesta fiind incompatibile cu exercitarea responsabilă a funcţiei sale şi de natură să afecteze integritatea şi imaginea instituţiei din care face parte”.

AEP a respins explicațiile formulate de Vlad Jipa în scrisoarea deschisă, în care acesta sugera că situația sa ar avea legătură cu apărarea activității Ministerului Afacerilor Externe.

”Toate aceste afirmaţii nefondate caută doar să denatureaze scopul real al demersului iniţiat de preşedintele AEP. Acest demers nu este îndreptat împotriva unei anumite persoane, ci are rolul doar de a evidenţia practica abuzivă a utilizării concediilor medicale în scopuri personale. Un semnal de alarmă în acest sens îl constituie cele 1.130 de concedii medicale înregistrate în perioada 2023-februarie 2026. Cazul individual menţionat în conferinţa de presă a servit exclusiv ca ilustrare a acestei practici”.

Președintele AEP a transmis un mesaj ferm către personalul instituției, subliniind că abaterile nu vor fi tolerate.

„Pe durata mandatului meu la conducerea Autorităţii Electorale Permanente nu va exista nicio formă de toleranţă faţă de abateri de la normele care guvernează statutul funcţionarului public. Personalul AEP este obligat să respecte standarde stricte de integritate, loialitate, profesionalism şi conduită ireproşabilă în exercitarea funcţiei. Transmit un avertisment clar tuturor angajaţilor Autorităţii Electorale Permanente: orice derapaj de la cadrul legal şi de la normele de conduită profesională va fi sancţionat prompt şi fără excepţii. Autoritatea Electorală Permanentă nu este şi nu va deveni un spaţiu al compromisurilor în materie de integritate”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

În scrisoarea deschisă, Vlad Jipa a precizat că pe 28 februarie se afla împreună cu familia pe aeroportul din Abu Dhabi, încercând să revină în București, însă toate zborurile au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Acesta a susținut că a contactat misiunea diplomatică a României din Emiratele Arabe Unite și că a revenit în țară pe 8 martie, folosind curse private, fără a beneficia de un zbor de repatriere.

Totodată, Jipa a afirmat că, după aparițiile sale în presă prin care solicita sprijin din partea MAE, conducerea AEP ar fi dispus verificări suplimentare asupra sa.

”Acţiunile au escaladat prin afirmaţiile din conferinţa de presă a domnului preşedinte Ţuţuianu care a precizat că subsemnatul am «lovit» în statul român prin apariţiile în media prin care am cerut ajutorul pentru a-mi scăpa familia dintr-o zonă de conflict”.

El a mai susținut că nu a fost contactat pentru a-și exprima punctul de vedere.

Situația a fost adusă în atenție după declarațiile făcute de Adrian Ţuţuianu într-o conferință de presă, când a precizat că, între 2023 și februarie 2026, la nivelul AEP au fost înregistrate 1.130 de concedii medicale și a observat că în anii electorali numărul acestora este mai redus.

În același context, acesta a menționat cazul unui angajat care critica statul român din Dubai în timp ce se afla în concediu medical. Vlad Jipa a susținut ulterior că era în concediu de odihnă și că se afla în Abu Dhabi.

În replică, șeful AEP a declarat: „A plecat din medical în concediu”. Datele apărute ulterior au indicat că angajatul ar fi plecat în Emiratele Arabe Unite în ultima zi a concediului medical.