Demisie cu acuzații la AEP. Vlad Jipa reclamă presiuni după episodul din Emiratele Arabe Unite

Un nou episod tensionat a izbucnit în cadrul Autorității Electorale Permanente (AEP), după ce Vlad Jipa, consilier parlamentar în instituție, și-a anunțat marți demisia. Decizia vine în contextul controverselor generate de deplasarea sa în Emiratele Arabe Unite, despre care președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a afirmat anterior că ar fi avut loc în timpul unui concediu medical.

Într-o scrisoare deschisă anexată cererii de demisie, Vlad Jipa susține că plecarea sa din instituție este determinată de presiunile exercitate asupra sa de conducerea AEP.

Fostul consilier parlamentar afirmă că decizia de a părăsi funcția nu are legătură cu activitatea sa profesională, ci cu modul în care ar fi fost tratat după aparițiile publice.

„Motivul demisiei este presiunea exercitată de către domnul preşedinte al Autorității Electorale pentru acțiuni ale subsemnatului care nu au nicio legătură cu exercitarea funcției din cadrul Autorității Electorale Permanente”, a declarat Vlad Jipa.

Acesta susține că reacțiile conducerii AEP au apărut după ce a cerut sprijin public în contextul unei situații pe care o descrie drept una de criză.

În scrisoarea sa, Vlad Jipa a detaliat circumstanțele în care s-ar fi aflat împreună cu familia în Emiratele Arabe Unite, la finalul lunii februarie.

„În data de 28 februarie 2026 m-am deplasat împreună cu familia, la aeroportul din Abu Dhabi, pentru a zbura către Bucureşti. La aeroport am fost anunțați de faptul că toate zborurile au fost anulate deoarece Iran ataca cu rachete si cu drone obiective de pe teritoriul EAU”, a afirmat acesta.

Potrivit relatării sale, pasagerii ar fi primit alerte pe telefoane prin care erau sfătuiți să se adăpostească.

„La scurt timp, toți pasagerii din aeroport am primit alerte pe telefon prin intermediul cărora am fost sfătuiți să ne adăpostim în buncăre sau în spații cât mai protejate. În exterior se puteau observa avioane de vânătoare, se auzeau bubuituri iar în interiorul aeroportului se auzeau țipete și plânsete”, a spus Vlad Jipa.

Fostul angajat AEP susține că, în acele momente, a încercat să contacteze reprezentanții României din zonă.

„Am apelat numerele de telefon aferente misiunii diplomatice a României în EAU, la fel cum au procedat alte sute de români din acel aeroport”, a declarat acesta.

El afirmă că, în lipsa unor soluții imediate, persoanele aflate în aeroport au fost nevoite să își organizeze singure plecarea.

„După câteva ore de stat în aeroport am luat hotărârea ca fiecare dintre cei aflați acolo să îşi caute cazare pe cont propriu şi am format grupuri pe WhatsApp pentru a ne sfătui şi a ne coordona”, a susținut Vlad Jipa.

Potrivit acestuia, revenirea în România s-a realizat abia pe 8 martie, după achiziționarea mai multor bilete de avion.

Vlad Jipa susține că, după aparițiile sale în presă, conducerea AEP ar fi dispus verificări asupra sa.

„În zilele următoare primei mele apariții în presă pentru a cere ajutorul concret din partea MAE, mi s-a adus la cunoștință faptul că domnul preşedinte Tuțuianu este foarte supărat pentru că am «lovit» în MAE și a dispus verificări amănunțite asupra subsemnatului”, a declarat acesta.

El afirmă că ar fi fost solicitate inclusiv verificări din partea altor instituții ale statului.

„Mai mult de atât, mi s-a comunicat că a solicitat angajaților AEP, în scris, să se întocmească adrese către, atenție, SRI şi Poliția de frontieră pentru a se afla când am plecat din țară”, a spus fostul consilier.

Potrivit lui Vlad Jipa, situația ar fi escaladat în cadrul unei ședințe a conducerii AEP, desfășurată pe 16 martie 2026.

„Totul a culminat în şedința conducerii AEP de luni, 16.03.2026, şedință în care mi-a fost alocată aproape 1 oră”, a afirmat acesta.

În cadrul acelei întâlniri, susține el, ar fi fost propuse mai multe măsuri împotriva sa, inclusiv sesizări penale și trimiterea către comisia de disciplină.

„Plângere penală pentru activitatea subsemnatului din anul 2023, în calitate de Director general”, „plângere penală pentru concediul medical anterior concediului de odihnă” și „trimitere către Comisia de disciplină”, a precizat Vlad Jipa.

Acesta a mai afirmat că ședința s-ar fi încheiat cu o declarație atribuită președintelui instituției.

„Şedința nu s-a terminat fără următoarea afirmație din partea domnului preşedinte Tuțuianu: «facem până îl dăm afară»”, a spus fostul angajat.

În final, Vlad Jipa susține că a ajuns la concluzia că nu își mai poate desfășura activitatea în cadrul instituției.

„Menționez faptul că aceste ultime acțiuni din şedința despre care am făcut vorbire mai sus m-au făcut să concluzionez că domnul preşedinte Adrian Tuțuianu face imposibilă desfăşurarea activității mele în cadrul AEP”, a declarat acesta.