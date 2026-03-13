Finanțarea campaniei lui Nicușor Dan, un subiect fierbinte pentru AEP. Ce spune Țuțuianu despre identitatea donatorilor

Numărul solicitărilor legate de identitatea donatorilor din campania lui Nicuşor Dan a fost foarte mare, a declarat preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu. Potrivit acestuia, în aprilie 2025, AEP a descoperit mai multe nereguli în documentaţia depusă de Nicuşor Dan pentru rambursarea cheltuielilor electorale şi a decis să nu ramburseze anumite sume.

Reprezentantul AEP a explicat că Departamentul de Control a considerat că anumite fapte ar putea să îmbrace conotaţie penală, motiv pentru care dosarul a fost transmis către Parchetul General.

„Avem foarte multe solicitări să spunem identitatea donatorilor la campania domnului Nicuşor Dan şi am făcut publice toate datele atât ne permite legea. (…)Departamentul de Control a considerat că anumite fapte ar putea să îmbrace conotaţie penală, motiv pentru care dosarul a fost transmis Parchetului General”, a declarat el.

În acelaşi timp, preşedintele AEP a menţionat că instituţia nu a primit nicio solicitare de informaţii din partea anchetatorilor pe această speţă.

„Primim cereri de documente de la parchetele care au fost sesizate pe mai multe teme şi privitor la mai multe partide şi candidaţi. Răspundem la absolut toate. În acest caz de când sunt eu aici nu mi s-au cerut niciun fel de informaţii”, a explicat Ţuţuianu.

Întrebat despre suma de 100.000 de lei donată de sora lui Nicuşor Dan, reprezentantul AEP a declarat că, atâta timp cât există o sesizare penală, nu vrea să vină în spaţiul public cu informaţii legate de sesizarea făcută de către AEP.

„Ce e public ştiţi, ce nu este public ţine de anchetă”, a afirmat el.

Ţuţuianu a mai explicat modul în care funcţionează donaţiile online.

Reprezentantul AEP a declarat că instituţia înţelege modul în care funcţionează donaţiile online, însă problema esenţială rămâne legalitatea. Legea prevede că orice donaţie care depăşeşte o anumită sumă trebuie făcută prin act autentic. El a afirmat că unii donatori împart sumele în tranşe mai mici pentru a evita această procedură.

„Asta e problema de fond. Cineva care vrea să facă o donaţie şi să nu meargă la notar dă astăzi 200 de lei, mâine mai dă 500, adică splitează suma. AEP a considerat că asemenea mod de lucru alterează dispoziţiile Codului Civil. Este o formă mascată de ocolire a dispoziţiilor legale şi le-a sancţionat ca atare”, a mai spus Țuțuianu.

Pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan a scris că problemele legate de donaţiile online nu reprezintă o noutate.

„Referitor la informaţia privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o ştire nouă, ci preluarea unei ştiri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcţionarea instituţiilor, care caută virgule lipsă în documente şi se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”, a arătat șeful statului.

Mai mult, Nicușor Dan susține că AEP nu înțelege modul în care funcționează donațiile online.

„AEP nu a înţeles nici în 2025 donaţiile online, deşi şi în campaniile din 2016 şi 2020 mi-a aplicat aceleaşi amenzi, anulate ulterior de instanţă, şi a făcut aceleaşi plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanţarea campaniei lui Călin Georgescu”, a arătat președintele.